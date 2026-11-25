Кабінет міністрів продовжив до 4 червня 2027 року включно перехідний період для бізнесу щодо виконання вимог захисту працівників і відвідувачів під час жовтого рівня повітряної загрози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство економіки.

Відповідно до рішення уряду, підприємства, які ще не забезпечили доступу до укриттів, зможуть продовжувати роботу за погодженням із працівниками та з дотриманням організаційних заходів безпеки.

У Міністерстві економіки зазначили, що рішення напрацювали спільно з представниками бізнесу та з урахуванням рекомендацій Верховної Ради.

«Уряд зацікавлений у тому, щоб підприємства продовжували працювати, а люди зберігали робочі місця. Саме тому робимо вимоги більш гнучкими, враховуючи реальні можливості підприємців», – наголосили у відомстві.

З 5 червня 2027 року вимоги безпеки для підприємств залежатимуть від максимальної кількості працівників і відвідувачів, які можуть одночасно перебувати на об’єкті:

До 20 осіб включно – наявність укриття не буде обов’язковою. Водночас підприємства повинні забезпечити оповіщення, інформування про доступні укриття, погодження із працівниками та дотримання організаційних заходів безпеки.

Від 21 до 99 осіб – обов’язковим стане доступ до укриття, безпечного простору або, за визначених умов, найбільш захищеного внутрішнього приміщення.

100 і більше осіб – підприємства повинні забезпечити доступ до готового укриття достатньої місткості.

Окремі винятки уряд передбачив для підприємств, які об’єктивно не можуть забезпечити укриття, а також для постачальників товарів і послуг першої необхідності. Такі підприємства зможуть продовжувати роботу за умови дотримання встановлених заходів безпеки.

«Водночас безпека людей залишається безумовним пріоритетом. Це спільна відповідальність держави та бізнесу. Тож ми просимо підприємців облаштовувати укриття у випадках, коли є така можливість та доцільність. Такий підхід є розумним компромісом і проявом партнерства держави й бізнесу», – зазначили у міністерстві.

Протягом перехідного періоду уряд планує продовжити консультації з парламентарями та представниками бізнесу для напрацювання довгострокового рішення, яке враховуватиме інтереси працівників і підприємців.

Нагадаємо, 24 листопада Верховна Рада підтримала ініціативу щодо перегляду правил роботи бізнесу під час «жовтого» рівня повітряної загрози. Парламентарі запропонували дозволити підприємствам без облаштованих укриттів продовжувати діяльність за умови добровільної письмової згоди працівників. Водночас за кожним співробітником запропонували зберегти право будь-коли припинити роботу та перейти до укриття.