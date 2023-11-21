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Новий пакет допомоги від Німеччини та візит міжнародних партнерів до Києва. Головне за 21 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Новий пакет допомоги від Німеччини та візит міжнародних партнерів до Києва. Головне за 21 листопада
фото: Офіс президента України

У День гідності та свободи, до столиці України прибули президентка Молдови Майя Санду та президент Євроради Шарль Мішель

Візит президента Євроради та глави Молдови до Києва, новий пакет військової допомоги від Німеччини, парламент призначив нового очільника Фонду держмайна. «Главком» склав добірку новин 21 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Міноборони заявило про спробу компаній зірвати закупівлі продуктів для ЗСУ

Міністерство оборони України проінформувало про спроби двох компаній зірвати закупівлі продуктів харчування для Збройних сил. Оборонне відомство вже звернулося до правоохоронців із заявою про вчинене кримінальне правопорушення.

Зазначається, що тендер оголосили 1 та 2 листопада на платформі електронних закупівель Prozorro про проведення спрощеної закупівлі продуктів харчування для української армії. Лот на купівлю їжі було виставлено в одній із областей.

Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про посилення незалежності САП

На сьогоднішньому засіданні народні депутати України ухвалили у першому читанні законопроєкт про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Відповідне рішення підтримали 286 народних обранців.

За словами народного депутата із фракції «Голос» Ярослава Железняка, ініціатива є одним зі структурних маяків МВФ та Євросоюзу. Також на прийнятті законопроєкту наголошували у заяві посли G7.

Міністр оборони Німеччини в Києві оголосив про новий пакет військової допомоги

Під час візиту до Києва міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні. За словами Пісторіуса, до нового пакету військової допомоги увійдуть чотири системи IRIS-T, 20 тис. снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння.

Як повідомив у зверненні Володимир Зеленський, новий пакет підтримки від Німеччини це озброєння на 1,3 млрд євро.

Парламент призначив нового очільника Фонду держмайна

Верховна Рада призначила нового керівника Фонду державного майна України. Очільником Фонду держмайна став голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль. «За» проголосували 279 нардепів.

Візит президента Євроради та глави Молдови до Києва

21 листопада, у День гідності та свободи, до столиці України прибули президентка Молдови Майя Санду та президент Євроради Шарль Мішель.

Санду разом із Володимиром та Оленою Зеленськими вшанувала пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності. Санду зазначила, що прибула до Києва для зустрічей з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який приїхав до України з нагоди 10-річчя початку протестів на Майдані.

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Теги: війна Європейський союз Володимир Зеленський Міноборони Верховна Рада

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