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Михайло Непран Перший віце-президент Торгово-промислової палати України

Перевірки бізнесу під час війни. Що треба знати?

glavcom.ua
З 1 жовтня вступає норма коли податкова має право перевірити касові апарати
фото: pexels.com

Перевірки малого та мікробізнесу можливі, але тільки у трьох випадках

Кілька днів тому на одному з телеканалів журналісти розповіли історію, як прифронтовому Краматорську податківці прийшли з перевірками до малого бізнесу – кав'ярні, невеличкі магазинчики, ательє ремонту взуття та техніки.

При цьому в репортажі було цілком природне обурення, що мало того що прилітають ворожі ракети, так ще й свої податківці не дають жити. Попросили прокоментувати. Чесно кажучи, я був здивований, так як є пряма законодавча заборона проводити перевірки в зоні бойових дій. 

Більше того прийнятий законопроект 8401 ще раз про це прямо вказав: заборонити проведення перевірок в зоні бойових дій та прилеглих територій окрім товарів підакцизної групи, простіше кажучи торгівля алкоголем та цигарками.

Про що й розповів журналістам та телеглядачам. Але як один із керівників національної бізнес-структури, яка опікується захистом інтересів бізнесу особливо малого та мікро, вирішив додатково уточнити, чи випадково нічого радикально не змінилося за цей час. Якраз при нагоді вчора відбулася зустріч керівника парламентського комітету з питань фінансів та податків Данила Гетьманцева, найбільш компетентної людини у цій галузі.

Тому ще раз інформую малий і мікробізнес  про те, що Данилом Гетьманцевим, в присутності керівників ДПС, офіційно підтверджено: заборона на проведення перевірок як у зоні бойових дій та прилеглих територій, так і по всій території України відповідно до прийнятого закону 8401.

Можуть перевірятися ті, хто:

  • торгує підакцизними товарами,
  • хто займається гральним бізнесом, хто надає фінансові послуги,

Підкреслюю ще раз решта бізнесу перевірці не підлягає.

І окремо про третій випадок – перевірку РРО (реєстратори розрахункових операцій, касові апарати).

З 1 жовтня вступає норма коли податкова має право перевірити РРО. При цьому  керівництво податкової підтвердило висловлену раніше тезу Гетьманцева та наполегливо вимогу представників бізнес-асоціацій про в першу чергу профілактичну та роз'яснювальну роботу при перевірках РРО. Офіційно було підтверджено, що ніяких планів штрафів, їх надходження за результатами перевірок ніхто не встановлював і встановлювати не буде. Тому до уваги місцевих податківців: колеги не проявляйте занадто великої ініціативи, не намагайтеся показати «чудові» результати вашої діяльності. Вам за це ніхто «дякую» не скаже, більше того враховуючи контакти, які я лишаю за погодження з Данилом Гетьманцевим, будь-які факти необґрунтованих перевірок, чіпляння через  дрібниці,  перепони для ведення бізнесу в такий складний військовий час буде загрожувати вашій подальшої кар'єрі.

Підсумовуючи: перевірки малого та мікробізнесу можливі, але тільки у трьох вищевказаних випадках. 

Перевірка РРО з 1 жовтня. Головна мета профілактична навчальна і тільки потім каральна. 

І головне, з дозволу Данили Гетьманцева лишаю його координати для повідомлення фактів неправомірного неправомірної поведінки неправомірного застосування підсумки перевірки податківцями для якнайшвидшого найжорсткішого реагування [email protected].

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Теги: податки торгівля бізнес послуги

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