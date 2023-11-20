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США надали Україні озброєння на $100 млн: що увійде до нового пакета

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США надали Україні озброєння на $100 млн: що увійде до нового пакета
Пакет містить додаткові засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю
фото з відкритих джерел

Пакет допомоги вартістю до $100 млн доларів

Сполучені Штати Америки виділили Україні озброєння на $100 млн. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони США.

«США пообіцяли виділити Україні ще 100 млн доларів на допомогу в галузі оборони, включно з перехоплювачами ППО і протитанковою зброєю», – йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги Україні у сфері безпеки та оборони. Це 51 транш обладнання, наданий адміністрацією президента США Джо Байдена із запасів Міністерства оборони для України із серпня 2021 року.

Пакет містить додаткові засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання, яке допоможе Україні захистити свою суверенну територію і боротися за свободу від триваючої агресивної війни Росії.

Пакет допомоги вартістю до $100 млн доларів включає в себе:

Зенітні ракети Stinger;

  • одну високомобільну артилерійську ракетну систему (HIMARS) і додаткові боєприпаси;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • ракети TOW з оптичним наведенням (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);
  • протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
  • понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;
  • боєприпаси для руйнування перешкод;
  • спорядження для холодної погоди; 

Запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки виділили новий пакет військової допомоги для України. 

Теги: озброєння президент боєприпаси Володимир Зеленський

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