США надали Україні озброєння на $100 млн: що увійде до нового пакета

Пакет допомоги вартістю до $100 млн доларів

Сполучені Штати Америки виділили Україні озброєння на $100 млн. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони США.

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«США пообіцяли виділити Україні ще 100 млн доларів на допомогу в галузі оборони, включно з перехоплювачами ППО і протитанковою зброєю», – йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги Україні у сфері безпеки та оборони. Це 51 транш обладнання, наданий адміністрацією президента США Джо Байдена із запасів Міністерства оборони для України із серпня 2021 року.

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Пакет містить додаткові засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання, яке допоможе Україні захистити свою суверенну територію і боротися за свободу від триваючої агресивної війни Росії.

Пакет допомоги вартістю до $100 млн доларів включає в себе:

Зенітні ракети Stinger;

одну високомобільну артилерійську ракетну систему (HIMARS) і додаткові боєприпаси;

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

ракети TOW з оптичним наведенням (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;

боєприпаси для руйнування перешкод;

спорядження для холодної погоди;

Запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

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Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки виділили новий пакет військової допомоги для України.