Рада скасувала мораторій на податкові перевірки бізнесу

Це була одна з останніх вимог МВФ для ухвалення траншу

Перевірки мають початися вже з грудня поточного року

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №10016-д про часткове повернення документальних податкових перевірок бізнесу. Документ підтримав 231 парламентарій, повідомив депутат Ярослав Железняк.

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Законопроєктом передбачено повернення документальних планових податкові перевірок, починаючи з 1 грудня 2023 року, при цьому мораторій на перевірки ФОП першої та другої групи буде збережено до грудня наступного року. Перевірки не стосуватимуться підприємств у зоні бойових дій та на окупованих територіях.

У пояснювальній записці йдеться, що план-графік проведення документальних планових перевірок можуть включати:

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платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

платників податків, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні;

платників податків, які надають фінансові, платіжні послуги;

нерезидентів, які здійснюють/здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва та/або відокремлені підрозділи, постійні представництва нерезидента, високого ступеня ризику;

інші платників податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 року, відповідають одному з визначених законом критеріїв: удвічі більша дебіторська заборгованість, ніж кредиторська; мали рівень сплати податку на прибуток менше 50% у галузі та ПДВ менше 50% у галузі; річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.

Зазначається, що прийняття законопроєкту було однією з останніх вимог МВФ для ухвалення траншу і зараз текст має бути прийнятий партнерами нашої країни.

Нагадаємо, народні депутати пропонують тимчасово скасувати ввізне мито, ПДВ та акцизи для імпортних автомобілів, що завозяться для військових. Податки скасують за умови закупівель коштом місцевих бюджетів.