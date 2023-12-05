США заперечили участь Зеленського у секретному брифінгу Сенату
Зеленський також не брав участі у віртуальній зустрічі на брифінгу Палати представників щодо України
Президент України Володимир Зеленський не братиме участь у секретному брифінгу в Сенаті США. Про це заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, повідомив журналіст CNN Ману Раджу.
«Президент України Зеленський більше не буде віртуально присутнім на засекреченому брифінгу через запитання, яке виникло в останню хвилину», – йдеться у повідомленні.
За словами законодавців, Зеленський також не став віртуально присутнім на брифінгу Палати представників щодо України.
Раніше Шумер повідомляв, що президент Володимир Зеленський звернеться до американських сенаторів у вівторок за допомогою захищеної відеоконференції. Розмова мала відбутися на секретному брифінгу.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський збирається звернутися до американських сенаторів у вівторок через зашифровану відеоконференцію. Розмова відбудеться на секретному брифінгу. За словами Шумера, Зеленський має проінформувати сенаторів про стан війни в Україні та також необхідність додаткової військової допомоги. Розмова Зеленського та сенаторів відбудеться за день до того, як в Сенаті заплановано голосувати за виділення пакета 61 мільярда доларів для України.
Коментарі — 0