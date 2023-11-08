Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію

Воєнний стан і мобілізацію продовжено до 14 лютого 2024-го

Парламентарі сьогодні, 8 листопада, проголосували за подовження дії воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За законопроєкти № 10211 та № 10212 проголосували 329 і 322 парламентарів відповідно. Таким чином, воєнний стан і мобілізацію продовжили з 16 листопада до 14 лютого 2024-го.

Железняк нагадав, що це було вже девʼяте голосування парламенту за воєнний стан від початку повномасштабної війни.

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Також нардеп зауважив, що ніхто з представників Ради з нацбезпеки і оборони не прийшов представляти закони, у той час як раніше виступав хоча б секретар РНБО.

Зазначимо, що воєнний стан в Україні, як і загальну мобілізацію, було оголошено після початку повномасштабного вторгнення Росії. Під час загальної мобілізації призвати на військову службу можуть усіх військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для отримання відстрочки або виключення з військового обліку.

Як повідомлялося, 6 листопада президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту укази про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.