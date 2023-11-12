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Чи зустрінеться Зеленський із Сі Цзіньпіном? Офіс президента дав відповідь

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чи зустрінеться Зеленський із Сі Цзіньпіном? Офіс президента дав відповідь
Офіс президента веде роботу, аби Зеленський та Сі Цзіньпінь зустрілися
фото з відкритих джерел

Візити президента України до іноземних держав дають сильний поштовх для розвитку відносин

Президент України Володимир Зеленський будує дипломатичні стосунки з різними державами та іноді зустрічається із лідерами цих країн для закріплення досягнутого результату. В Офісі Президента розповіли, що він хотів би налагодити відносини із представниками Глобального Півдня.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів, що вважає дуже важливим, щоб відбулась зустріч президента Китаю Сі Цзіньпіна та українського лідера Володимира Зеленського. За його словами, у цьому напрямку ведеться робота.

Єрмак наголосив, що є завдання від Зеленського, щоб команда МЗС та Офіс президента зробили все необхідне, щоб найближчим часом наш президент мав особисті зустрічі з лідерами Глобального Півдня. Мовиться зокрема й про Китай, Індію та Бразилію.

«Дуже важливо, щоб врешті-решт відбулися візити нашого президента до цих країн тому, що візити Зеленського дають сильний поштовх для розвитку відносин і зміни ставлення», – зауважив голова Офісу Президента.

Тим часом, Білий дім підтвердив, що Джо Байден матиме зустріч із Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско. Лідери США та Китаю зустрінуться вже наступного тижня, а саме 15 листопада. Це буде сьома офіційна зустріч двох лідерів за часи президентства Байдена, але друга особиста в форматі «офлайн».

Повідомляється, що лідери обговорять питання двосторонніх відносин США та КНР і важливість відновлення відкритих ліній зв’язку між військовими обох країн. Крім цього, глави держав зачеплять ряд регіональних і глобальних питань.

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Теги: Китай Володимир Зеленський президент робота Андрій Єрмак Офіс президента Сі Цзіньпін

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