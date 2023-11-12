Чи зустрінеться Зеленський із Сі Цзіньпіном? Офіс президента дав відповідь

Візити президента України до іноземних держав дають сильний поштовх для розвитку відносин

Президент України Володимир Зеленський будує дипломатичні стосунки з різними державами та іноді зустрічається із лідерами цих країн для закріплення досягнутого результату. В Офісі Президента розповіли, що він хотів би налагодити відносини із представниками Глобального Півдня.

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів, що вважає дуже важливим, щоб відбулась зустріч президента Китаю Сі Цзіньпіна та українського лідера Володимира Зеленського. За його словами, у цьому напрямку ведеться робота.

Єрмак наголосив, що є завдання від Зеленського, щоб команда МЗС та Офіс президента зробили все необхідне, щоб найближчим часом наш президент мав особисті зустрічі з лідерами Глобального Півдня. Мовиться зокрема й про Китай, Індію та Бразилію.

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«Дуже важливо, щоб врешті-решт відбулися візити нашого президента до цих країн тому, що візити Зеленського дають сильний поштовх для розвитку відносин і зміни ставлення», – зауважив голова Офісу Президента.

Тим часом, Білий дім підтвердив, що Джо Байден матиме зустріч із Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско. Лідери США та Китаю зустрінуться вже наступного тижня, а саме 15 листопада. Це буде сьома офіційна зустріч двох лідерів за часи президентства Байдена, але друга особиста в форматі «офлайн».

Повідомляється, що лідери обговорять питання двосторонніх відносин США та КНР і важливість відновлення відкритих ліній зв’язку між військовими обох країн. Крім цього, глави держав зачеплять ряд регіональних і глобальних питань.