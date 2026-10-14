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Росія здійснила одну з наймасованіших атак на об'єкти «Укренерго» від початку війни

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія здійснила одну з наймасованіших атак на об'єкти «Укренерго» від початку війни
Енергетична інфраструктура зазнала втрат обладнання
фото: «Укренерго» (ілюстративне)

Окупанти застосували балістичні ракети для ударів по електропідстанціях

У середу, 14 жовтня, російські війська здійснили одну з наймасованіших атак на об'єкти НЕК «Укренерго» від початку повномасштабного вторгнення. Основною ціллю ворога стали електропідстанції компанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови правління «Укренерго» Віталія Зайченка, яку наводить «Інтерфакс-Україна».

Під час форуму «Енергія бізнесу» від Forbes Ukraine у Києві Зайченко розповів, що російські військові застосували балістичні ракети, внаслідок чого енергетична інфраструктура зазнала втрат обладнання.

«Сьогодні була одна з наймасованіших атак – з використанням балістики, з відповідною втратою обладнання. Тому для нас першочерговий виклик – можливість швидкого відновлення», – наголосив очільник компанії.

За словами Зайченка, російські удари по електропідстанціях залишаються одним із головних викликів для української енергосистеми.

Керівник «Укренерго» також зазначив, що атаки на підстанції відбувалися раніше й, імовірно, триватимуть надалі. Саме тому першочерговим завданням енергетиків залишається якнайшвидше відновлення пошкодженого обладнання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що в ніч проти 14 жовтня російські війська застосували 39 балістичних ракет і понад 120 ударних дронів та баражувальних боєприпасів для атак на енергетичну й критичну інфраструктуру Києва, Київщини та Харкова. За словами глави держави, пошкоджено 26 елементів електроенергетичного комплексу та чотири об'єкти нафтогазової інфраструктури. Без електропостачання залишилися щонайменше 600 тис. людей.

Зеленський назвав російську атаку демонстративною неповагою до США та закликав американського президента Дональда Трампа посилити санкції проти Росії й надати Україні додаткові ракети для систем Patriot. Президент наголосив, що мир можливий лише завдяки силі та тиску на агресора.

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Теги: енергетика обстріл електроенергія Укренерго російська ракета балістичні ракети

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