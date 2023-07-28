Борги в «зеленій» енергетиці зупиняють інвесторів від планів будувати нові електростанції – інвестор

Підприємства відновлюваної енергетики з 1 липня фіксують критичні недоплати за вироблену електроенергію, які досягають майже 70%

Потенціал розвитку зеленої енергетики в Україні дуже високий, однак його не можна досягти без залучення приватних інвесторів

Багатомільярдна заборгованість перед підприємствами зеленої енергетики України та відсутність реальних ринкових умов роботи в секторі електроенергетики стримують розвиток галузі, оскільки інвестори не вкладають кошти в нові проєкти за таких обставин. Про це в ході форуму «Зелене відновлення України» заявив Олександр Подпругін, регіональний менеджер німецької компанії Notus Energy в Україні.

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«Коли ми розмовляємо про трансформацію української енергетики, ми маємо змінити парадигму мислення і те, як держава ставиться до приватних інвестицій», – заявив Подпругін.

«Ми маємо знімати прайс кепи, маємо відкривати ринок, знижувати рівень маніпуляції та ручного керування галуззю», – додав він.

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Менеджер зазначив, що інвестори чудово розуміють відсутність справжнього ринку електроенергії в Україні і не ризикуватимуть вкладати кошти без розуміння того, що їхній проєкт окупиться. За його словами, пріоритетом України має бути не стільки обговорення різних стратегічних планів, які демонструються на міжнародну аудиторію, а вирішення головних операційних проблем – зокрема питання боргів перед підприємствами «зеленої» енергетики.

«Питання по заборгованості це не про перспективу, а про «гігієну». Тобто це те, що має вирішитися, щоб нові проєкти в Україні були і це базова потреба», – зазначив Подпругін. Він підкреслив, що потенціал розвитку зеленої енергетики в Україні дуже високий, однак його не можна досягти без залучення приватних інвесторів, частина з яких працюють в умовах критичних недоплат за вироблену електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

Нагадаємо, Українська асоціація відновлюваної енергетики повідомила, що підприємства відновлюваної енергетики з 1 липня фіксують критичні недоплати за вироблену електроенергію, які досягають майже 70%.