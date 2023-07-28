Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Борги в «зеленій» енергетиці зупиняють інвесторів від планів будувати нові електростанції – інвестор

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Борги в «зеленій» енергетиці зупиняють інвесторів від планів будувати нові електростанції – інвестор
Підприємства відновлюваної енергетики з 1 липня фіксують критичні недоплати за вироблену електроенергію, які досягають майже 70%
фото з відкритих джерел

Потенціал розвитку зеленої енергетики в Україні дуже високий, однак його не можна досягти без залучення приватних інвесторів

Багатомільярдна заборгованість перед підприємствами зеленої енергетики України та відсутність реальних ринкових умов роботи в секторі електроенергетики стримують розвиток галузі, оскільки інвестори не вкладають кошти в нові проєкти за таких обставин. Про це в ході форуму «Зелене відновлення України» заявив Олександр Подпругін, регіональний менеджер німецької компанії Notus Energy в Україні.

«Коли ми розмовляємо про трансформацію української енергетики, ми маємо змінити парадигму мислення і те, як держава ставиться до приватних інвестицій», – заявив Подпругін.

«Ми маємо знімати прайс кепи, маємо відкривати ринок, знижувати рівень маніпуляції та ручного керування галуззю», – додав він.

Менеджер зазначив, що інвестори чудово розуміють відсутність справжнього ринку електроенергії в Україні і не ризикуватимуть вкладати кошти без розуміння того, що їхній проєкт окупиться. За його словами, пріоритетом України має бути не стільки обговорення різних стратегічних планів, які демонструються на міжнародну аудиторію, а вирішення головних операційних проблем – зокрема питання боргів перед підприємствами «зеленої» енергетики.

«Питання по заборгованості це не про перспективу, а про «гігієну». Тобто це те, що має вирішитися, щоб нові проєкти в Україні були і це базова потреба», – зазначив Подпругін. Він підкреслив, що потенціал розвитку зеленої енергетики в Україні дуже високий, однак його не можна досягти без залучення приватних інвесторів, частина з яких працюють в умовах критичних недоплат за вироблену електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

Нагадаємо, Українська асоціація відновлюваної енергетики повідомила, що підприємства відновлюваної енергетики з 1 липня фіксують критичні недоплати за вироблену електроенергію, які досягають майже 70%.

Теги: борг альтернативна енергетика інвестиції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ми не можемо витрачати на війну гроші міжнародної фінансової допомоги, лише власні бюджетні
Чому досі не запроваджено стан «воєнної економіки»
20 липня, 18:49
З липня в Україні почали діяти нові цінові обмеження на ринку електроенергії, які критикують інвестори у «зелену» енергетику
«Зелені» інвестори отримують тільки третину коштів з 1 липня – асоціація
12 липня, 14:30
«Металургія – це світовий шлях у майбутнє, але вона стане кардинально іншою»
«Зелена» металургія – шанс для України правильно інтегрувати власну економіку в економіку ЄС» – CEO Метінвесту Юрій Риженков
12 липня, 14:27
Президенти США і Туреччини домовились щодо винищувачів F-16
Байден зробить Туреччині щедрий подарунок після рішення щодо Швеції – Reuters
11 липня, 12:05
Війна ще не заврешилась, а збитки для України вже колосальні
Як нам рятувати економіку після війни
8 липня, 11:11
Україна наступного тижня може націоналізувати банк російського олігарха Фрідмана
Україна хоче націоналізувати банк пропутінського олігарха – Bloomberg
8 липня, 01:16
«У нас може обвалитися ринок відновлювальних джерел енергії за літо»
Рішення НКРЕКП обвалить сектор відновлюваної енергетики влітку – юрист
7 липня, 12:49
Маємо відбудувати багато міст, зруйнованих росіянами
Відбудова України. Нам потрібен не «план Маршалла», а дещо інше
7 липня, 08:55
Вирішення проблеми неплатежів перед «зеленою» енергетикою допоможе у відбудові української енергетики
Вирішення проблеми неплатежів перед «зеленою» енергетикою допоможе у відбудові української енергетики
2 липня, 19:05

Бізнес

Податкова і митниця програють у судах 90-94% справ – бізнес-омбудсмен
Податкова і митниця програють у судах 90-94% справ – бізнес-омбудсмен
Борги в «зеленій» енергетиці зупиняють інвесторів від планів будувати нові електростанції – інвестор
Борги в «зеленій» енергетиці зупиняють інвесторів від планів будувати нові електростанції – інвестор
На що скаржиться бізнес під час війни. Статистика від бізнес-омбудсмена
На що скаржиться бізнес під час війни. Статистика від бізнес-омбудсмена
Після перегляду цінових обмежень на електроенергію для бізнесу все ще не покривається вартість її виробництва – «Центренерго»
Після перегляду цінових обмежень на електроенергію для бізнесу все ще не покривається вартість її виробництва – «Центренерго»
Керівник мережі АЗС попередив про зростання цін на пальне
Керівник мережі АЗС попередив про зростання цін на пальне
Ціни на гречку рекордно впали: скільки коштує в магазинах
Ціни на гречку рекордно впали: скільки коштує в магазинах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Росія скликає Радбез ООН, аби заборонити контрнаступ Україні
89K
Ухилянтам не місце на фронті. Суд виніс несподіваний вирок
63K
Безкоштовне зерно для Африки: Білий дім пояснив задум Путіна
33K
Міграційна криза не за горами: Німеччина потерпає від небувалої навали біженців
24K
Польща терміново збільшить свою армію
18K
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
Вчора, 19:02
За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
Вчора, 06:48
Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
26 липня, 21:00
ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу
26 липня, 18:57

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту