«Зелена» металургія – шанс для України правильно інтегрувати власну економіку в економіку ЄС» – CEO Метінвесту Юрій Риженков

Раніше компанія Метінвест доєдналася до урядової платформи з відновлення української металургії

Після перемоги Україна отримає шанс побудувати сучасні виробничі потужності і стати для Євросоюзу постачальником високоякісної «зеленої» металургійної сировини, а завдяки цьому – правильно інтегруватися до європейської економіки. Про це розповів генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

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Він пояснив: у «зеленій» металургії завжди є два боки. Один – це саме металургія, наприклад – будівництво нового електрометалургійного заводу у Маріуполі. Другий бій – це сировина для виробництва, яку потребують і українські, і європейські виробництва.

«У Метінвесту є конкурентна перевага, адже запаси залізної руди, які ми видобуваємо, можна збагатити до досить високого вмісту заліза. Цю сировину можна перетворити на напівпродукт, який використовуватимуть електрометалургійні підприємства України або Європи. І це важливо для Європи, тому що там не вистачає таких напівфабрикатів. «Зелена» металургія – це шанс для України правильно інтегрувати власну економіку в економіку ЄС. Україна може стати першою частиною ланцюга «зеленої» металургії», – зауважив Риженков.

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Він акцентував: металургія – це світовий шлях у майбутнє, але вона стане кардинально іншою, і використовуватиме максимум сучасних технологій у виробництві.

«Металургійне виробництво матиме зовсім не такий вигляд, як зараз. Заводи будуть максимально автоматизовані. Люди будуть не в цеху, а лише за пультами. Там буде залучений штучний інтелект. Зараз Європа, й Україна разом з Європою, планують перебудувати металургію на «зелену». Це означає, що ми можемо розпочати майже з чистого аркуша. І намалювати те, що нам подобається: зелені зони, штучний інтелект, автоматизоване виробництво, кава біля пульта. Так виглядатиме металургія майбутнього», – резюмував Риженков.

Нагадаємо, раніше компанія Метінвест доєдналася до урядової платформи з відновлення української металургії із застосуванням «зелених» технологій. Головна мета об’єднання – відновлення української промисловості через екологічну, «зелену» трансформацію виробництва сталі. За оцінками учасників, вартість середньострокової стратегії «зеленого» переходу до 2035 року становить близько 35 млрд доларів США. Такі інвестиції забезпечать виробництво до 15 млн тонн «зеленої» сталі на рік.