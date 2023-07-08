Україна хоче націоналізувати банк пропутінського олігарха – Bloomberg

Очікується, що довгоочікуваний арешт банку українською владою відбудеться в середині липня

Україна планує вже наступного тижня забрати один із системно важливих банків Sense Bank у його російських власників, серед яких пропутінський олігарх Михайло Фрідман. Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на джерело, знайоме з питанням.

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Очікується, що довгоочікуваний арешт банку українською владою відбудеться в середині липня, за словами одного з українських керівників, який говорив на умовах анонімності через делікатність процесу.

Раніше відомий як Альфа-Банк Україна, Sense Bank є 11-м в Україні за розміром активів. Його номінальним власником є люксембурзька компанія ABH Holdings SA.

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Минулого місяця президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє уряду оголошувати неплатоспроможним і, якщо необхідно, націоналізувати кредиторів власників, які потрапили під санкції через вторгнення Росії.

ABH Holdings SA заявила, що буде оскаржувати будь-яку націоналізацію, в тому числі в міжнародних судах, «щоб захистити свої інвестиції та зменшити збитки».

«Новий закон є дискримінаційним і порушує міжнародні стандарти справедливості щодо інвесторів. Націоналізація АТ «Сенс Банк» призведе до збитків як для власників облігацій, так і для акціонерів ABHH», – йдеться в заяві минулого місяця.

Центральний банк України заблокував спробу Фрідмана та його партнерів у березні отримати дозвіл на збільшення власного капіталу кредитора на $1 млрд і продати кредитора іноземному покупцю.

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Раніше цього тижня адвокати Фрідмана заявили суду ЄС, що його життя було «знищено» санкціями. ЄС стверджує, що його докази свідчать про те, що Фрідман є співзасновником Alfa Group, яка контролює найбільшого в Росії роздрібного продавця та приватний банк, і має тісні зв’язки з російським політичним режимом.

Міжнародний валютний фонд у коментарі після першого перегляду своєї програми кредитування для України заявив, що країна повинна уникати «надмірного втручання» в банківський сектор, «включно з перспективою націоналізації з причин, не пов’язаних з фінансовою стабільністю» через можливі ризики.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада дозволила націоналізувати банки, які належать підсанкційним особам. За відповідний законопроєкт №9107-1 у повторному другому читанні проголосували 305 народних депутатів.

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