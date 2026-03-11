Держагентство ПлейСіті видало ліцензії на випуск і проведення лотерей – понад ₴72 млн у державний бюджет

Ліцензії видано на період воєнного стану та один рік після його завершення

Компанії «МСЛ», «УНЛ» та «Патріот» отримали ліцензії на випуск та проведення лотерей та. Кожна компанія перерахувала до державного бюджету по ₴24,2 млн ліцензійного платежу. Про це повідомило державне агентство ПлейСіті.

Що означає сплата ліцензій

Понад десять років цей сектор економіки фактично працював без ліцензій та ефективної державної регуляції. Тепер діяльність операторів регулюють у межах нових ліцензійних умов.

З моменту видачі ліцензій ринок функціонує за ліцензійними вимогами, ухваленими Урядом минулого року. Також триває підготовка комплексних змін до профільного закону про лотереї. Вони мають оновити саму модель доступу на ринок, формат ліцензування та державного контролю.

Які правила починають діяти

Нові ліцензійні умови передбачають:

обов’язкову електронну звітність до PlayCity;

контроль обсягів продажів і виплат у режимі реального часу;

унікальний QR-код для кожного лотерейного білета та термінала.

Це забезпечує постійний державний нагляд за діяльністю операторів і зменшує ризики маніпуляцій із продажем білетів та виплатами виграшів.

Що це змінює

Для громадян це означає можливість перевірити легальність точки продажу, прозорість процедури проведення лотереї та мати гарантії щодо отримання виграшів і дійсності купленого білета.

Для держави – прогнозовані ліцензійні надходження, повернення контролю над сегментом і зменшення частки «тіньових» практик.

Перехідний етап

Ліцензії видані на період воєнного стану та один рік після його завершення, але не менш ніж на три роки, – замість десяти років, передбачених профільним законом. Такий строк дає змог не фіксувати чинну модель на десятиліття.

Водночас Мінцифра в консультації з PlayCity готує зміни до законодавства, які мають усунути бар’єри входу на ринок іноземним операторам і створити умови для повноцінної конкурентної моделі в індустрії.

Міністерство пропонує змінити механізм отримання ліцензії – замість конкурсу запровадити електронний аукціон, де право на роботу отримує учасник, який запропонує найвищу ціну.

Також пропонується:

прибрати із законодавства термін «державна лотерея» та норму про «державну монополію», закріпивши роль держави як регулятора, а не формального «власника» продукту;

чітко розмежувати лотереї та азартні ігри, щоб унеможливити використання лотерей як прикриття для букмекерської діяльності або казино-механік;

заборонити лотереї типу «тото», які за своєю природою максимально наближені до букмекерства;

заборонити використання грального обладнання або казиноподібного оформлення в лотереях.

Усі ці зміни в профільному законі мають зробити процедуру ліцензування прозорою та конкурентною.