Бізнесмен порівняв методи роботи «Укрпошти» та «Нової пошти»

За словами Давиденка, після його звернення до «Укрпошти» компанія протягом п’яти днів не змогла з ним зв’язатися

Бізнесмен поділився курйозною ситуацією, яка сталася з державною «Укрпоштою»

Власник мережі магазинів «Рідні.Медтехніка» Олексій Давиденко розповів про курйозну ситуацію, яка трапилася між ним та «Укрпоштою». Компанія фактично проігнорувала його після пропозиції співпрацювати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис бізнесмена.

Як розповів Давиденко, нещодавно гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський опублікував допис, де запропонував бізнесам ставати партнерами державної компанії, відкриваючи пункти видачі посилок. Під дописом було посилання на форму для заповнення заявки.

Після цього бізнесмен також вирішив звернутися з аналогічним зверненням до «Нової пошти». За його словами, того ж дня співробітники компанії, які відповідають за програму відкриття партнерських відділень, приїхали на зустріч презентувати проєкт і узгодити деталі.

«Зустріч тривала майже годину і закінчилася попередньою домовленістю відкрити 46 нових мінівідділень «Нової Пошти» в наших магазинах. Від «Укрпошти» за ці пʼять днів не було ані листа на пошту, ані дзвінка на телефон. Глухо», – зазначив він.

Нагадаємо, очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що не відчуває дискомфорту через рівень своїх доходів, який за минулий рік склав 11,7 млн грн до вирахування податків. В інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій він пояснив, що в середньому отримує близько 970 тис. грн на місяць, що в еквіваленті становить приблизно 15 тис. євро.

До слова, «Укрпошта» офіційно визнана об’єктом військової інфраструктури, що дає компанії право на бронювання 100% військовозобов’язаних працівників.