Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Бізнесмен порівняв методи роботи «Укрпошти» та «Нової пошти»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Бізнесмен порівняв методи роботи «Укрпошти» та «Нової пошти»
За словами Давиденка, після його звернення до «Укрпошти» компанія протягом п’яти днів не змогла з ним зв’язатися
фото з відкритих джерел

Бізнесмен поділився курйозною ситуацією, яка сталася з державною «Укрпоштою»

Власник мережі магазинів «Рідні.Медтехніка» Олексій Давиденко розповів про курйозну ситуацію, яка трапилася між ним та «Укрпоштою». Компанія фактично проігнорувала його після пропозиції співпрацювати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис бізнесмена.

Як розповів Давиденко, нещодавно гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський опублікував допис, де запропонував бізнесам ставати партнерами державної компанії, відкриваючи пункти видачі посилок. Під дописом було посилання на форму для заповнення заявки.

Після цього бізнесмен також вирішив звернутися з аналогічним зверненням до «Нової пошти». За його словами, того ж дня співробітники компанії, які відповідають за програму відкриття партнерських відділень, приїхали на зустріч презентувати проєкт і узгодити деталі.

«Зустріч тривала майже годину і закінчилася попередньою домовленістю відкрити 46 нових мінівідділень «Нової Пошти» в наших магазинах. Від «Укрпошти» за ці пʼять днів не було ані листа на пошту, ані дзвінка на телефон. Глухо», – зазначив він.

Бізнесмен порівняв методи роботи «Укрпошти» та «Нової пошти» фото 1
Бізнесмен порівняв методи роботи «Укрпошти» та «Нової пошти» фото 2

Нагадаємо, очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що не відчуває дискомфорту через рівень своїх доходів, який за минулий рік склав 11,7 млн грн до вирахування податків. В інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій він пояснив, що в середньому отримує близько 970 тис. грн на місяць, що в еквіваленті становить приблизно 15 тис. євро.

До слова, «Укрпошта» офіційно визнана об’єктом військової інфраструктури, що дає компанії право на бронювання 100% військовозобов’язаних працівників.

Читайте також:

Теги: Укрпошта Нова пошта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Смілянський розповів, чому листоноші продають ковбасу та пряники
Смілянський розповів, чому листоноші продають ковбасу та пряники
16 лютого, 10:27
Голова «Укрпошти» розповів, навіщо обізвав користувачку соцмереж повією
Голова «Укрпошти» розповів, навіщо обізвав користувачку соцмереж повією
16 лютого, 16:42
«Укрпошта» заробила 9 млн на продажі старих радянських автівок
«Укрпошта» заробила 9 млн на продажі старих радянських автівок
16 лютого, 14:59
У середньому заява на реєстрацію опрацьовується протягом 48 годин
Українці можуть верифікувати Starlink у відділенні «Нової пошти» та «Укрпошти»
17 лютого, 16:07
У Кривому Розі автівка «Укрпошти» злетіла у розриту яму тепловиків
У Кривому Розі автівка «Укрпошти» злетіла у розриту яму тепловиків
20 лютого, 11:04
Гендиректор «Укрпошти» відповів, чи соромно йому отримувати €15 тис. зарплати на місяць
Гендиректор «Укрпошти» відповів, чи соромно йому отримувати €15 тис. зарплати на місяць
21 лютого, 23:36
«Укрпошта» готова забезпечити голосування військових на фронті – Смілянський
«Укрпошта» готова забезпечити голосування військових на фронті – Смілянський
22 лютого, 00:28
Володимир Поперешнюк зробив заяву про Міністерство молоді та спорту України
Співвласник «Нової пошти» запропонував ліквідувати Міністерство молоді та спорту
3 березня, 09:35
Працівник «Нової пошти» видалив своє відео з мережі
«Нова пошта» звільнила працівника, який висміював клієнтів через українську мову
6 березня, 15:02

Бізнес

Бізнесмен порівняв методи роботи «Укрпошти» та «Нової пошти»
Бізнесмен порівняв методи роботи «Укрпошти» та «Нової пошти»
Реєстр збитків розпочав прийом заяв від ФОПів, які втратили бізнес через війну
Реєстр збитків розпочав прийом заяв від ФОПів, які втратили бізнес через війну
«Укрзалізниця» отримає майже 1,6 тис. вагонів, конфіскованих у РФ
«Укрзалізниця» отримає майже 1,6 тис. вагонів, конфіскованих у РФ
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Ціни на пальне 9 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 9 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Жінки очолюють понад третину нових компаній в Україні: статистика 2025 року
Жінки очолюють понад третину нових компаній в Україні: статистика 2025 року

Новини

В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua