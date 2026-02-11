PlayCity оштрафувало компанію на майже півмільйона грн

Державне агентство провело планову перевірку підприємств

Державне агентство України PlayCity, яке з квітня 2025 року регулює ринок азартних ігор, звітує про посилення нагляду за операторами. Очільник відомства Геннадій Новіков повідомив про завершення чергової планової перевірки, об'єктом якої стало ТОВ «Вбет Україна» (Vbet), пише «Главком».

За результатами інспекції на організатора накладено фінансові санкції через недотримання ліцензійних умов та принципів відповідальної гри.

Після тривалого мораторію, запровадженого на початку повномасштабного вторгнення, Уряд України у 2026 році повністю відновив повноваження регулятора щодо планових інспекцій.

На цей рік PlayCity запланувало 34 планові перевірки. Використовується ризикорієнтований підхід, що дозволяє фокусуватися на компаніях з найбільшим обігом або історією попередніх скарг.

Під час перевірки ТОВ «Вбет Україна» фахівці PlayCity зафіксували низку недоліків. Порушення стандартів, що мають запобігати розвитку лудоманії серед гравців. Недотримання ліцензійних вимог щодо внутрішніх процедур компанії.

На організатора накладено штраф у розмірі 432 350 грн.

За словами Геннадія Новікова, компанія визнала помилки: «Виявлені порушення були усунуті одразу під час перевірки».

Геннадій Новіков наголосив, що його відомство діє виключно в межах закону і не робить винятків для великих гравців ринку.

«PlayCity провело перевірку ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА». Було зафіксовано низку порушень вимог профільного законодавства та ліцензійних умов – зокрема, щодо організації діяльності та дотримання принципів відповідальної гри. На організатора накладено штраф у розмірі ₴432 350. Виявлені порушення були усунуті одразу під час перевірки.

Ринок має працювати прозоро та відповідально. І ми послідовно це забезпечуємо», – заявив очільник PlayCity.

Нагадаємо, нелегальні онлайн-казино в Україні використовують тіньові платіжні інструменти – зокрема P2P-перекази, підміну MCC-кодів і криптовалюти – і ці схеми критично необхідно перекривати, зокрема через проактивну позицію банківського сектору та ефективні рішення Національного банку України (НБУ), заявив керівник державного агентства PlayCity Геннадій Новіков.

«Р2Р-перекази, міскодинг та інші схеми використовує нелегальні організатори для своєї діяльності, і тому для скорочення чорного ринку необхідні ефективні рішення від НБУ і проактивна позиція банківського сектору в боротьбі зі згаданими схемами», – сказав Геннадій Новіков. Водночас за його словами, легальні оператори працюють в умовах суттєвих обмежень щодо приймання платежів і фактично не мають повноцінного доступу до банківських послуг.