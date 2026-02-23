Головна Світ Політика
«Дайте нам ліцензії». Зеленський закликає партнерів дозволити власне виробництво ракет до систем Patriot

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
«Дайте нам ліцензії». Зеленський закликає партнерів дозволити власне виробництво ракет до систем Patriot
Глава держави вважає, що Україні потрібні ліцензії на виробництво ракет до Patriot
фото: Офіс президента України

Україна наполягає на переході від постачання готових ракет до отримання ліцензій на їхнє власне виробництво

Без власного виробництва боєприпасів до систем типу Patriot, захист українського неба залишається вразливим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соцмережі. 

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС заявив, що нині над країною потрібно закрити небо.

«Якщо цивільні захищені, у нас прикрита спина, люди працюють, діти у школах, економіка працює, є гроші, є податки, які йдуть на фронт. Таким чином ми посилюємо армію. Цього, на жаль, поки що немає», – заявив Володимир Зеленський. 

За словами Володимира Зеленського, попри численні запити, Україна поки що не досягла успіху в отриманні ліцензій на виробництво систем Patriot або хоча б ракет до них.

«Сьогодні ППО – найскладніше питання. На жаль, партнери поки що не дають ліцензії, щоб ми самі виробляли, наприклад, системи Patriot або виробляли хоча б ракети для тих систем, що в нас уже є», – сказав президент. 

Нагадаємо, президент пояснив, до чого призведе вихід ЗСУ з Донбасу. Зеленський заявив, вихід України з Донбасу розділив би суспільство, а глава Кремля Володимир Путін не зупинився б на цьому.

США разом із Росією вимагають від України вийти з 20% підконтрольної Києву частини Донбасу, оскільки це нібито і призведе до припинення вогню. Водночас український президент вважає, що такий крок розділив би суспільство.

Теги: системи ППО Володимир Зеленський війна ліцензія

