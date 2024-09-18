Гірничо-металургійний комплекс попри втрати інвестував у розвиток більше майже 17 мільярдів

За підсумками минулого року капінвестиції у металургію зросли на 3,3% р./р. – до 8,2 млрд грн

Унаслідок війни кількість меткомбінатів скоротилася вдвічі

Українська металургія є однією із найбільш постраждалих від російського вторгнення галузей економіки. Внаслідок війни кількість меткомбінатів скоротилася вдвічі, до 6-ти з 12 у 2013 році, номінальні потужності з виробництва стали впали з 42 млн т до 17,8 млн т зараз. Однак, попри труднощі, український гірничо-металургійний комплекс продовжує вкладати значні кошти на підтримку та модернізацію власних потужностей і лишається одним із найбільших інвесторів в економіку країни. Питома вага капінвестицій ГМК у загальному показнику вкладень у промисловості за підсумками 2023 року становила майже 10%: вони склали 16,6 млрд грн.

За підсумками минулого року капінвестиції у металургію зросли на 3,3% р./р. – до 8,2 млрд грн.

У виробництво залізної руди вони склали 8,4 млрд грн.

Динаміка інвестицій у найбільших компаніях ГМК у 2023 році була різноспрямованою.

Група «Метінвест», попри величезні втрати у вигляді двох маріупольських меткомбінатів та Авдіївського коксохімзаводу та значні поточні труднощі роботи у прифронтових регіонах, у 2023 році інвестувала у виробничі потужності $284 млн. З них у металургійне виробництво – $65 млн, а гірничодобувне – $213 млн.

Найбільшим напрямком інвестицій компанії стало «Шахтоуправління «Покровське», куди у 2022-2023 роках. було спрямовано $235 млн.

Цього року «Метінвест» планує вкласти в обладнання та робочі майданчики $320 млн капітальних та близько $350 млн операційних інвестицій.

Водночас протягом 5-10 років після завершення війни група планує масштабну зелену трансформацію своїх активів – ГЗК, «Каметсталі» та «Запоріжсталі» – загальною вартістю близько $9 млрд.

Залізорудна компанія Ferrexpo у 2023 році інвестувала $101 млн у виробництво, зокрема, у проєкти, розпочаті до повномасштабного вторгнення. А промислова компанія «Інтерпайп» за 2023 рік збільшила інвестиції у виробничі потужності на 48% р./р., до $31 млн.

Обсяги капітальних інвестицій «АрселорМіттал Кривий Ріг» за два з половиною військових роки становив 9 млрд грн ($217,4 млн). За підсумками минулого року компанія збільшила капінвестиції на 15% – до $130 млн, план на 2024-й – $155 млн.

Майбутні наслідки війни для українського ГМК посилюються загальними високими ризиками роботи в Україні, зростанням протекціонізму у світі та запуском CBAM. Тому зараз важливі будь-які інвестиції у виробництво, оскільки вони визначають, які виробничі можливості українські виробники ГМК матимуть завтра.

Перспективи відновлення та розвитку українського ГМК пов’язані з необхідністю міжнародної фінансової допомоги та доступу до європейських фондів для декарбонізації технологій виробництва сталі.