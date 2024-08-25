Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Запуск зелених аукціонів наближає Україну до європейських стандартів в енергетиці – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Запуск зелених аукціонів наближає Україну до європейських стандартів в енергетиці – експерт
Ігнатьєв вважає, що держава має пропрацювати джерела фінансування та гарантії для інвесторів щодо підтримки нових проєктів ВДЕ
ілюстративне фото: Depositphotos

Зелені аукціони мають прискорити будівництво нових потужностей енергетики – Ігнатьєв

Запуск в Україні зелених аукціонів прискорить будівництво нових енергетичних потужностей в країні та наблизить до європейських стандартів щодо розвитку цього напрямку енергетики, повідомив Станіслав Ігнатьєв, голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики.

«Аукціонна система наближує нас до європейських правил і стандартів ринку розвитку, зокрема «зеленої» розподіленої генерації», – сказав експерт.

За його словами, наразі держава готує пілотний аукціон на залучення інвестицій в близько 100 МВт і він сподівається, що на такому аукціоні відпрацюються всі переваги та недоліки і в подальшому країна буде виставляти на аукціони більші квоти на нові потужності ВДЕ.

Водночас, Ігнатьєв вважає, що держава має пропрацювати джерела фінансування та гарантії для інвесторів щодо підтримки нових проєктів ВДЕ, щоб не сталося повторення ситуації з кризою неплатежів перед існуючими інвесторами.

«Необхідно розуміти, на кого будуть покладені ці зобов’язання і наскільки ці або органи державної влади або державні підприємства (Укренерго або Гарантований покупець) зможуть покривати ці стимулюючі тарифи від аукціонів», – додав експерт.

Він зазначив, що аукціони мають прийти на заміну «зеленому» тарифу, який припиняє свою дію для підприємств зеленої енергетики у 2030 році.

Як повідомлялося, на думку ЄБРР, запланований старт «зелених аукціонів» на залучення нових інвестицій в напрямок зеленої енергетики в Україні може мати сумнівну ефективність в умовах наявності значних боргів ДП «Гарантований покупець» за вироблену в Україні електроенергію з відновлюваних джерел.

Борг ДП «Гарантований покупець» перед інвесторами у станції з ВДЕ складає близько 16 млрд грн, а ще 29 млрд грн боргу перед інвесторами у ВДЕ має «Укренерго» через дефіцитний тариф на передачу електроенергії і, відповідно, неможливість повністю розрахуватися за послугу зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ.

Теги: інвестиції альтернативна енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Приміщення для золотих зливків у сховищі дорогоцінних металів в Сінгапурі
Сінгапур відкрив сховище золота для надбагатих людей світу
Вчора, 06:00
Це найбільший сонячний концентратор із коли-небудь створених
Конкурент сонячних панелей. Вчені показали технологію, яка теж використовує енергію сонця
18 серпня, 19:12
Наприкінці липня у Раді зареєстрували законопроєкт № 11455. Він пропонує звільнити від ввізного мита обладнання для вітроенергетики
Податкові стимули для всіх виробників зеленої енергії мають бути однаковими – експерт
17 серпня, 15:28
Китай поступово залишають іноземні інвестори
Іноземні інвестори вивели з Китаю рекордну кількість грошей – Bloomberg
13 серпня, 12:31
Тільки за перше півріччя 2024 року прибуток «Укрзалізниці», згідно зі звітом, впав на 1,7 млрд грн
«Укрзалізниця» показала падіння прибутку, хоча обсяги перевезень ростуть – фінзвіт
5 серпня, 13:20
Раніше компанія «Метінвест» потрапила у п’ятірку кращих роботодавців України
«Оскар» серед соціальних проєктів. Українська компанія пройшла у фінал Reuters: Sustainability Awards 2024
5 серпня, 13:07
ФРН потребує «надійного стримувального фактора» проти Росії, «який також захищає поляків, балтійські народи і фінів, вважає Бербок
Німеччина назвала «надійний засіб стримування» Росії
4 серпня, 12:17
Україна має великі проблеми з енергетичною інфраструктурою
Коли повернуться жорстокі обмеження світла. Проста арифметика
26 липня, 21:40
Юкка Копра
Голова комітету парламенту Фінляндії з оборони закликає нарощувати ВПК для допомоги Україні
26 липня, 11:14

Новини

Запуск зелених аукціонів наближає Україну до європейських стандартів в енергетиці – експерт
Запуск зелених аукціонів наближає Україну до європейських стандартів в енергетиці – експерт
У Європі сонячна енергія обігнала кам’яне вугілля як джерело електроенергії
У Європі сонячна енергія обігнала кам’яне вугілля як джерело електроенергії
Що потрібно Україні для досягнення частки зеленої енергетики у 27% до 2030 року
Що потрібно Україні для досягнення частки зеленої енергетики у 27% до 2030 року
Бізнес за півроку побудував 200 МВт зеленої генерації
Бізнес за півроку побудував 200 МВт зеленої генерації
Конкурент сонячних панелей. Вчені показали технологію, яка теж використовує енергію сонця
Конкурент сонячних панелей. Вчені показали технологію, яка теж використовує енергію сонця
Надлишок ліквідності українських банків має допомогти будівництву зеленої генерації – Центр Разумкова
Надлишок ліквідності українських банків має допомогти будівництву зеленої генерації – Центр Разумкова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Курська операція. Зеленський поаплодував Путіну і вигукнув «Браво!»
43K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
39K
Хакери змусили Путіна вітати Україну з Днем Незалежності
24K
Кадиров став на захист Онуфрія та Московської церкви в Україні
20K
Командир «Азова» пояснив, що його обурило у обміні полоненими
14K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
Вчора, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua