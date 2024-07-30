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«Такого до війни не було». Частка жінок у персоналі найбільшого металургійного холдингу країни сягнула 30%

Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Такого до війни не було». Частка жінок у персоналі найбільшого металургійного холдингу країни сягнула 30%
Дефіцит персоналу у компанії становить майже 4 тисячі людей
фото: depositphotos.com

Для збільшення частки жінок у персоналі потрібна інфраструктура для дітей – Директорка з персоналу Групи «Метінвест»

Компанія «Метінвест» відчуває брак спеціалістів на чоловічі професії, тому перенавчає жінок – у компанії вже є ціла бригада жінок, яка працює операторами підземного обладнання на шахті в Покровську. Однак для того, щоб залучити більше жінок, держава має розвивати безпечну інфраструктуру для дітей. Про це розповіла директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи «Метінвест» Тетяна Петрук на форумі HR DAYS, що пройшов у Києві.

За її словами, зараз частка жінок у найманні персоналу становить майже 30%.

«Такого до війни не було, здебільшого були чоловіки. Зараз жінок більше. Але, щоб мати змогу наймати більше жінок, у містах має бути інфраструктура та школи з укриттями для безпеки дітей», – каже Петрук.

Вона також додала, що Міністерство освіти має замислитися над програмами, які гарантуватимуть гнучкий перехід від навчання, яке діти проходять за кордоном, до української навчальної програми.

Петрук уточнила: наразі кожен шостий співробітник «Метінвесту» захищає країну у ЗСУ, а дефіцит персоналу у компанії становить майже 4 тисячі людей. Тому компанія докладає зусиль, щоб забезпечити повернення ветеранів на свої робочі місця.

«Наші ветерани та ветеранки знають, що компанія дбає про їхні сім'ї. Вони знають, що є програми перенавчання. Ми надаємо допомогу на лікування, на відновлення житла, а також підтримуємо родини загиблих. Разом із компанією Wellbeing вже три роки продовжуємо роботу сервісу психологічної підтримки «Метінвест – разом». При цьому компанія підтримує не лише родини мобілізованих співробітників, а дітей, дружин і батьків працівників групи», – каже Петрук.

Нагадаємо, раніше компанія «Метінвест» потрапила у п’ятірку кращих роботодавців України. Також вона перемогла у спеціальній номінації «Найкраща програма з адаптації ветеранів». Компанія робить акцент на двох основних напрямах – соціальній адаптації ветеранів, зокрема, психологічній і медичній допомозі, та професійній адаптації, зокрема навчанні та перекваліфікації. Так, бажання здобути вищу освіту в університеті «Метінвест Політехніка» цього року висловило понад 15 ветеранів.

Теги: завод держава Україна інфраструктура професії

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