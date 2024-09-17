Німецький вчений виявив за кордоном тіньові резерви РФ на $180 млрд

Росія має «тіньові резерви», які зробили компанії-експортери

З початку 2022 року російські резиденти нагромадили на іноземних рахунках $180 млрд. Такий підрахунок, спираючись на дані статистики Центрального банку РФ, зробив науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге, і опублікував ці дані на свой сторінці у мережі Х.

«Заморозивши половину резервів російського центрального банку, Захід забрав у Москви «поліс страхування» від обвалу цін на нафту. Оскільки ціни на нафту нещодавно впали, я подивився на варіанти Росії, якщо експорт обвалиться. Ключову роль можуть зіграти так звані «тіньові резерви», – каже Яніс Клюге.

За його інформацією, у даних російського Центробанку щодо міжнародної інвестиційної позиції Росії ці гроші враховані у статтях «інші інвестиції», «позички, позики, готівкова валюта та депозити», а також «інша заборгованість».

«Тіньові резерви» – це активи (депозити та торгові кредити) на суму приблизно $180 млрд, створені російськими резидентами за кордоном з 2022 року. Швидше за все, вони належать компаніям-експортерам, але про їх місцезнаходження та ліквідність відомо небагато. Російський уряд може спробувати повернути їх додому», – припускає Клюге.

Він нагадує, що 2022 року Росія отримала рекордні сировинні доходи на $591,5 млрд. Того ж року в РФ було зафіксовано рекордний в історії профіцит платіжного балансу на $227,4 млрд. Роком пізніше цей показник помітно скоротився, але все одно залишився на рівні приблизно в $118,3 млрд.

Валюта в таких обсягах не потрапила ні на російські рахунки, ні в резерви ЦБ, що перебуває під санкціями – нагадує німецький вчений.

За підрахунками Клюге, розмір накопиченої за кордоном російської «заначки» дорівнює половині федерального бюджету РФ, який, як відомо, становить $406 млрд. «Його можна порівняти з усім золотим запасом ЦБ РФ у $188 мільярдів і майже вдвічі перевищує його власні валютні резерви», – вважає Клюге.

Однак, за словами експерта, є і кілька перешкод для цих грошей. «Деякі з цих активів не можуть бути конвертовані в рублі в короткостроковій перспективі. Вони навряд чи замінять втрачені західні резерви, і швидка девальвація рубля, ймовірно, буде неминучою», – прогнозує Клюге.

Нагадаємо, ЄС готується надати Україні до 40 млрд євро нових кредитів до кінця року, незалежно від участі США після того, як колишній план G7 щодо використання заморожених російських активів для допомоги Києву провалився.