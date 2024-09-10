Як урятувати Євросоюз від занепаду: колишній голова ЄЦБ має план

Bloomberg: ЄС треба 800 мільярдів євро інвестицій на рік, щоб зберегти конкурентоспроможність

Колишній очільник Європейського центрального банку (ЄЦБ) Маріо Драґі закликав Євросоюз додатково інвестувати до 800 млрд євро на рік, щоб скоротити відставання від США і Китаю. Про це пише агентство Bloomberg.

У своєму довгоочікуваному звіті про конкурентоспроможність Європейського Союзу Драґі закликав блок розвивати передові технології, розробити план досягнення кліматичних цілей і посилити оборону та безпеку критично важливої сировини, назвавши це завдання «екзистенціальним викликом».

За його словами, збільшення інвестицій буде безпрецедентним. «Якщо Європа не зможе стати більш продуктивною, ми будемо змушені вибирати. Ми не зможемо відразу стати лідером у нових технологіях, маяком кліматичної відповідальності та незалежним гравцем на світовій арені. Ми не будемо в змозі профінансувати нашу соціальну модель, нам доведеться зменшити деякі, якщо не всі, наші амбіції».

Драґі заявив, що Європі потрібно буде збільшити інвестиції приблизно на 5 відсоткових пунктів від ВВП блоку – рівень, який не спостерігався понад 50 років – для того, щоб трансформувати свою економіку так, щоб вона могла залишатися конкурентоспроможною.

Він попередив, що економічне зростання ЄС «стабільно повільніше», ніж у США. «Вперше з часів холодної війни ми повинні по-справжньому побоюватися за наше самозбереження», – сказав Драґі журналістам у Брюсселі 9 вересня. «Я впевнений, що в нашій єдності ми знайдемо сили для реформ», – додав він.

Наразі ЄС програє в продуктивності США. Це результат недостатніх інвестицій в інновації: американські компанії інвестують на €700 млрд на рік більше, ніж європейські, а компанії покладаються на іноземних інвесторів, йдеться у звіті Драгі. Найбільші ж інвестиційні прогалини – в технологіях та телекомунікаціях.

У звіті Драґі зазначається, що економічне зростання в ЄС протягом останніх двох десятиліть було стабільно повільнішим, ніж у США, що зумовлено меншими досягненнями у сфері продуктивності праці.

Німеччина стала особливо слабким місцем, оскільки її промисловий сектор продовжує боротися з високими цінами на енергоносії та втратою конкурентоспроможності на користь Китаю. Валовий внутрішній продукт найбільшої економіки єврозони ледь перевищує показники до пандемії.

Ще одним коренем економічних проблем Європи є вартість енергії для промисловості, яка наразі змушена платити за електроенергію на 158% більше, ніж у США, і за природний газ – на 345% більше, стверджується у звіті.

ЄС не зможе забезпечити себе достатньою кількістю міді, літію та іншої викопної сировини, якщо не наслідуватиме потужну вертикальну інтеграцію Китаю: від видобутку корисних копалин до транспортування, натякав Драгі у своїх рекомендаціях щодо пошуку металів, необхідних для цифрового та енергетичного переходу,

До слова, оскільки повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває і має наслідки для європейської безпеки, оборонні компанії континенту повинні мати повний доступ до коштів ЄС.