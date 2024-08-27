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Удар по Кривому Рогу: перші хвилини рятувальної операції (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Удар по Кривому Рогу: перші хвилини рятувальної операції (відео)
Опівночі ворожа ракета влучила у готель, частково зруйнувавши чотириповерхову будівлю
скріншот з відео

Рятувальники врятували п’ятьох людей

Внаслідок російського удару по Кривому Розі загинуло дві людини, ще п'ятеро – отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє ДСНС.

Рятувальникам вдалося врятувати п'ятьох людей. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами ймовірно залишаються ще дві людини.

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Пошуково-рятувальні роботи у Кривому Розі тривають
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Разом із рятувальниками на місці працюють верхолази ДСНС та кінологи. Психологи ДСНС надали допомогу 11 дорослим і двом дітям.

Опівночі ворожа ракета влучила у готель, частково зруйнувавши чотириповерхову будівлю. Пошкоджено шість магазинів, чотири багатоквартирні житлові будинки та вісім автомобілів.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня ворог поцілив балістикою у готель в Кривому Розі. Унаслідок удару по готелю в Кривому Розі загинуло двоє осіб, ще четверо людей поранено.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, щонайменше 127 ракет і 109 дронів запустили російській загарбники під час атаки.

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Теги: ДСНС Кривий Ріг обстріл Дніпропетровщина готель

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