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Новий очільник МЗС назвав спосіб, як наростити військову допомогу Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Новий очільник МЗС назвав спосіб, як наростити військову допомогу Україні
За словами Сибіги, кожен долар або євро, вкладений в українську зброю для українських воїнів, є найкращою інвестицією
фото з відкритих джерел

«Деякі партнери вже закуповують (зброю - ред.) в наших виробників. Закликаємо їх збільшити інвестиції, а інших – наслідувати приклад»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на важливості закупати зброю для наших Сил оборони в українських виробників. Про це він заявив на сторінці Х (Twitter).

«Найкращий спосіб наростити військову допомогу Україні зараз – купувати зброю для наших воїнів в українських виробників. Наша оборонна промисловість розвивається швидким темпом і може виробляти значно більше за додаткових інвестицій. Це також швидше і дешевше для наших партнерів», – зазначив Сибіга.

За його словами, кожен долар або євро, вкладений сьогодні в українську зброю для українських воїнів, є найкращою інвестицією в довгострокову євроатлантичну стабільність.

«Деякі партнери вже закуповують (зброю - ред.) в наших виробників. Закликаємо їх збільшити інвестиції, а інших – наслідувати приклад», – підсумував він.

Нагадаємо, новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга окреслив основні пріоритети на новій посаді. Зокрема, це забезпечення обороноздатності України.

«Це і втілення вже виділених пакетів, і скорочення часового розриву між оголошеннями та надходженнями на фронт, на чому постійно наголошує президент. Це і досягнення нових домовленостей. Цементування довгострокових зобов’язань. Безсумнівним пріоритетом є також зняття всіх штучних обмежень на поставки західної зброї та на її застосування по території РФ. Не має бути жодних обмежень у реалізації права на самооборону», - уточнив міністр.

Також Новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга відкликав тимчасового повіреного України в Грузії Михайла Харишина, пояснивши своє рішення «повним нерозуміння Харишиним реалій дипломатії держави, що воює». 

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Теги: міністр інвестиції промисловість президент фронт Андрій Сибіга

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