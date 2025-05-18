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Граничні ціни мають відповідати європейським і мінімально впливати на ринок – Оператор ринку

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Станіслав Груздєв
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Граничні ціни мають відповідати європейським і мінімально впливати на ринок – Оператор ринку

Прайс-кепи мають відповідати європейським рівням – Оператор ринку

Приведення граничних цін на електроенергію до стандартів Європейського Союзу є необхідною умовою для подальшої інтеграції українського енергоринку. Таку позицію озвучила начальник регуляторного департаменту АТ «Оператор ринку» Марина Котляренко.

«Ну, у нас позиція теж незмінна. Ми рухаємося в Європейський союз, тому дотримуємося позиції, що граничні ціни мають мати мінімальний вплив на ринкову ціну», – зазначила Котляренко.

В «Операторі ринку» наголошують, що підтримують ідею запровадження так званих технічних прайс-кепів, які діють у країнах ЄС. Це означає, що граничні ціни не впливають на формування ринкової вартості електроенергії, а лише виконують роль захисного механізму у разі різкої зміни ринкової ситуації.

«Тому пропонуємо доєднатися до думки з цього– європейські прайс-кепи, як технічні, в принципі, цінові обмеження можливі на нашому ринку», – сказала Котляренко.

Крім того, в компанії звертають увагу на європейську практику уніфікованих граничних цін протягом усієї доби. Такий підхід дозволяє забезпечити рівні умови для всіх учасників ринку та сприяє прозорому ціноутворенню.

«Також наголошуємо, що у Європі прайс-кепи, як мінімальні, так і максимальні, вони однакові на всі години доби. Тому наша позиція залишається незмінна»,– підкреслила представниця «Оператора ринку».

Нагадаємо, в «Енергетичній компанії України» заявили,що скасування граничних цін на ринку електроенергії «на добу наперед», внутрішньодобовому та балансуючому ринках залишається ключовим питанням для синхронізації українського енергетичного ринку з європейським.

Теги: енергетика електроенергія

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