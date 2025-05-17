Прайс-кепи в Україні мають бути приведені до рівнів ЄС – ЕКУ

ЕКУ наполягає на встановленні граничних цін на електроенергію за європейським зразком

Скасування граничних цін на ринку електроенергії «на добу наперед», внутрішньодобовому та балансуючому ринках залишається ключовим питанням для синхронізації українського енергетичного ринку з європейським. На цьому наголосив начальник регулятивного відділу АТ «Енергетична компанія України» Єгор Гречушкін.

«Ми вже неодноразово обговорювали це питання. Наша позиція – скасувати граничні ціни на ринку на добу наперед, на внутрішньодобовому ринку, на балансуючому ринку», – заявив Гречушкін.

В ЕКУ підкреслюють: у разі неможливості повного скасування прайс-кепів, вони мають бути приведені у відповідність до технічних рівнів, які застосовуються в Європейському Союзі.

«У разі, якщо це неможливо, то встановити їх на рівні, які встановлені в Європейському Союзі, так звані технічні рівні, тобто максимальні ціни на добу наперед – це 4 тисячі євро мегават, а на внутрішньодобовому та балансуючому ринку на рівні 9 тисяч 999 євро мегават-година. Ну, і якби йдемо з цією позицією. Ми від неї не відмовляємося. Вже неодноразово це обговорювали, тому наша позиція така», – зазначив Гречушкін.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголосив, що дефіциту електроенергії влітку можна запобігти, якщо Нацкомісія (НКРЕКП) вчасно перегляне цінові обмеження на ринку електроенергії.