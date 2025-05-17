Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Прайс-кепи в Україні мають бути приведені до рівнів ЄС – ЕКУ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Прайс-кепи в Україні мають бути приведені до рівнів ЄС – ЕКУ

ЕКУ наполягає на встановленні граничних цін на електроенергію за європейським зразком

Скасування граничних цін на ринку електроенергії «на добу наперед», внутрішньодобовому та балансуючому ринках залишається ключовим питанням для синхронізації українського енергетичного ринку з європейським. На цьому наголосив начальник регулятивного відділу АТ «Енергетична компанія України» Єгор Гречушкін.

«Ми вже неодноразово обговорювали це питання. Наша позиція – скасувати граничні ціни на ринку на добу наперед, на внутрішньодобовому ринку, на балансуючому ринку», – заявив Гречушкін.

В ЕКУ підкреслюють: у разі неможливості повного скасування прайс-кепів, вони мають бути приведені у відповідність до технічних рівнів, які застосовуються в Європейському Союзі.

«У разі, якщо це неможливо, то встановити їх на рівні, які встановлені в Європейському Союзі, так звані технічні рівні, тобто максимальні ціни на добу наперед – це 4 тисячі євро мегават, а на внутрішньодобовому та балансуючому ринку на рівні 9 тисяч 999 євро мегават-година. Ну, і якби йдемо з цією позицією. Ми від неї не відмовляємося. Вже неодноразово це обговорювали, тому наша позиція така», – зазначив Гречушкін.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголосив, що дефіциту електроенергії влітку можна запобігти, якщо Нацкомісія (НКРЕКП) вчасно перегляне цінові обмеження на ринку електроенергії.

Теги: НКРЕКП електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні у 2024 році відбулося декілька пілотних зелених аукціонів на будівництво нових сонячних, вітрових та гідроелектростанцій
Вдосконалення зелених аукціонів допоможе залучити більше інвесторів у зелену енергетику – експерти
Вчора, 12:35
Тилігульська ВЕС
ДТЕК ВДЕ покращив фінансові показники через побудовану під час війни Тилігульську ВЕС
7 травня, 10:04
Балі є головним туристичним центром Індонезії
На Балі стався блекаут (фото, відео)
2 травня, 19:30
Майбутнє вітроенергетики України повністю залежить від рішення парламентарів щодо законопроєкту, який передбачає надання податкових стимулів на імпорт обладнання для вітроелектростанцій
Існуючі податкові умови обмежують будівництво вітроенергетики в Україні – інвестори
2 травня, 17:46
Максимальна потужність експорту електроенергії становитиме 650 МВт
Україна отримала дозвіл на збільшення експорту електроенергії
1 травня, 22:02
Кабмін на засіданні ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію
Шмигаль розповів, коли зміниться тариф на світло
29 квiтня, 16:50
Іспанія пережила масштабний блекаут
Іспанія повідомила, як оговтується після масштабного блекауту
29 квiтня, 09:11
Внаслідок аварії було знеструмлено також енергосистему самопроголошеної республіки Абхазія
Блекаут у Грузії залишив без електропостачання більшість регіонів
19 квiтня, 12:27
«Кінець» енергетичного перемир'я. РФ вдарила по енергооб'єктах на Сумщині
«Кінець» енергетичного перемир'я. РФ вдарила по енергооб'єктах на Сумщині
18 квiтня, 23:09

Бізнес

Прайс-кепи в Україні мають бути приведені до рівнів ЄС – ЕКУ
Прайс-кепи в Україні мають бути приведені до рівнів ЄС – ЕКУ
Три тисячі дубових хрестів для військового цвинтаря. Стало відомо, кому дістанеться замовлення на 50 млн грн
Три тисячі дубових хрестів для військового цвинтаря. Стало відомо, кому дістанеться замовлення на 50 млн грн
Після скарги журналістів до омбудсмена «Укрпошта» розкрила розмір зарплати членів Наглядової ради
Після скарги журналістів до омбудсмена «Укрпошта» розкрила розмір зарплати членів Наглядової ради
«Укрнафта» отримала нового очільника
«Укрнафта» отримала нового очільника
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
Гетманцев пояснив, чому банки відмовляються видавати військовим безвідсоткові кредити
Гетманцев пояснив, чому банки відмовляються видавати військовим безвідсоткові кредити

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 травня 2025
74K
Суд поламав плани Порошенка та його дружини, які рятують майно від санкцій
49K
Другий тур президентських виборів у Румунії. Лідер української діаспори назвав правильного кандидата
34K
«Віддайте п’ять областей!» Агресор та жертва поговорили віч-на-віч
32K
Росія висунула нереалістичні вимоги на переговорах з Україною – Sky News

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:43
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua