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Португалія назвала причину масштабного знеструмлення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Португалія назвала причину масштабного знеструмлення
Відключення світла спричинили затримки авіарейсів
фото: Reuters

В Іспанії відбулися аномальні коливання на лініях напруги

Відключення електроенергії у Європі сталось унаслідок «рідкісного атмосферного явища». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на португальського оператора електромережі REN, якого цитує CNN.

За даними оператора, перебої в постачанні електроенергії в Португалії були спричинені збоєм в іспанській електромережі, пов'язаним з рідкісним атмосферним явищем.

«Через екстремальні зміни температури в Іспанії відбулися аномальні коливання на лініях дуже високої напруги (400 кВ). Ці коливання спричинили порушення синхронізації між електричними системами, що призвело до послідовних порушень у всій європейській мережі», – йдеться в заяві.

Через складність явища та необхідність збалансувати постачання електроенергії на міжнародному рівні «повне відновлення роботи мережі може зайняти до тижня».

Нагадаємо, в Європі стався один з найбільших блекаутів в історії, що паралізував роботу інфраструктури в кількох країнах. Зокрема, йдеться про Португалію, Іспанію, Францію, Андорру та Бельгію.

Європейська комісія повідомила, що перебуває в контакті з національними органами влади Іспанії та Португалії, а також із Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) у зв'язку з масовими відключеннями електроенергії.

ЗМІ писали, що проблеми в європейській електричній мережі стали причиною масштабних перебоїв на Піренейському півострові. Однією з можливих причин називають пожежу на південному заході Франції, на горі Аларік, яка пошкодила високовольтну лінію електропередач між Перпіньяном і східною Нарбонною.

Європейські енергетичні компанії вже працюють над розв'язанням проблеми. Іспанський оператор електропередач Red Eléctrica заявив, що відключення може тривати від шести до 10 годин.

Тим часом міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна готова допомогти відновити стабільну роботу енергомереж європейських партнерів. За словами чиновника, українські фахівці мають значний досвід у відновленні енергосистеми.

До слова, цього літа у вечірній час в Україні може виникнути дефіцит електроенергії. Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк, наголошуючи, що частина енергоблоків піде на ремонт.

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Теги: енергетика Португалія відключення світла

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