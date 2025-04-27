Прайс-кепи вбивають імпорт і блокують розвиток накопичувачів енергії – експерт ПРООН

Прайс-кепи стримують імпорт електроенергії, бо ціна на неї в ЄС у певні години доби вища, ніж встановлені в Україні прайс-кепи

Цінові обмеження на ринку електроенегії – прайс-кепи – стримують імпорт з Європейського Союзу та гальмують розвиток установок для зберігання енергії. На цьому наголосив Андрій Курмаз, експерт ПРООН та член громадської ради при Міністерстві енергетики.

За словами Курмаза, останнім часом ключові енергетичні стейкхолдери неодноразово закликали до скасування прайс-кепів саме через їхній негативний вплив на імпорт у критичні моменти дефіциту електроенергії.

«Прайс-кепи стримують імпорт електроенергії, бо ціна на неї в ЄС у певні години доби вища, ніж встановлені в Україні прайс-кепи. Відповідно, операція з такого імпорту позбавлена економічної логіки: імпортер не буде купувати за кордоном електричну енергію за ціною, що перевищує ціну її продажу в Україні», – пояснив експерт.

Крім того, цінові обмеження не дають ринку створити умови для розвитку установок зберігання енергії. За відсутності жорстких цінових рамок, добові коливання вартості електроенергії стали б сильнішими, що створило б природні стимули для інвестування у зберігання: акумулювання енергії у періоди дешевої генерації та продаж у години пікового попиту.

«У цей період через високу концентрацію сонячної генерації в енергетичному балансі України створюється значний профіцит електроенергії, що призводить до значного обмеження її використання за командою диспетчера «Укренерго». За словами експертів, сонячні електростанції в такому разі попросту «зливають електроенергію в землю»», — додав Курмаз.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко раніше заявив, що потрібно переглянути чинну модель регулювання ринку електроенергії, зокрема – цінові обмеження. Це необхідно для стабільно