Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Прайс-кепи вбивають імпорт і блокують розвиток накопичувачів енергії – експерт ПРООН

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Прайс-кепи вбивають імпорт і блокують розвиток накопичувачів енергії – експерт ПРООН

Прайс-кепи стримують імпорт електроенергії, бо ціна на неї в ЄС у певні години доби вища, ніж встановлені в Україні прайс-кепи

Цінові обмеження на ринку електроенегії – прайс-кепи – стримують імпорт з Європейського Союзу та гальмують розвиток установок для зберігання енергії. На цьому наголосив Андрій Курмаз, експерт ПРООН та член громадської ради при Міністерстві енергетики.

За словами Курмаза, останнім часом ключові енергетичні стейкхолдери неодноразово закликали до скасування прайс-кепів саме через їхній негативний вплив на імпорт у критичні моменти дефіциту електроенергії.

«Прайс-кепи стримують імпорт електроенергії, бо ціна на неї в ЄС у певні години доби вища, ніж встановлені в Україні прайс-кепи. Відповідно, операція з такого імпорту позбавлена економічної логіки: імпортер не буде купувати за кордоном електричну енергію за ціною, що перевищує ціну її продажу в Україні», – пояснив експерт.

Крім того, цінові обмеження не дають ринку створити умови для розвитку установок зберігання енергії. За відсутності жорстких цінових рамок, добові коливання вартості електроенергії стали б сильнішими, що створило б природні стимули для інвестування у зберігання: акумулювання енергії у періоди дешевої генерації та продаж у години пікового попиту.

«У цей період через високу концентрацію сонячної генерації в енергетичному балансі України створюється значний профіцит електроенергії, що призводить до значного обмеження її використання за командою диспетчера «Укренерго».  За словами експертів, сонячні електростанції в такому разі попросту «зливають електроенергію в землю»», — додав Курмаз.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко раніше заявив, що потрібно переглянути чинну модель регулювання ринку електроенергії, зокрема – цінові обмеження. Це необхідно для стабільно

Теги: Укренерго енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інвестори ризикнули вкласти кошти в будівництво установок зберігання енергії виключно тому, що «Укренерго» оголосило про наміри вирішити проблему боргів на балансуючому ринку у 2025 році
Вирішення боргів – умова для запуску нової маневрової генерації – експерт
Вчора, 16:50
На думку Омельченка, чинні цінові обмеження заважають ефективно використовувати європейський ресурс
Центр Разумкова: Стабільність енергосистеми влітку може залежати від перегляду прайс-кепів
24 квiтня, 13:49
Треба переходити до ринкових цін – це допоможе збалансувати ринок – членкиня наглядової ради «Нафтогазу»
Ринок газу потрібно відновлювати – заступниця голови наглядової ради «Нафтогазу»
19 квiтня, 18:22
Експерт пояснює, що для врегулювання проблеми боргів 2022 року необхідно встановити моменти втрати зв’язку енергообʼєктів з енергосистемою.
Найбільші борги за зелену енергетику накопичено у 2022 році – експерт
19 квiтня, 12:33
12 із 26 керівників державних компаній, якими зацікавився «Главком», цьогоріч не подали декларацію
Епідемія секретності. Хто з керівників найбільших державних компаній відмовився декларувати статки
18 квiтня, 12:00
«Укренерго» давно промоделювало скільки і яких потужностей потрібно енергосистемі
Борги на балансуючому ринку і відсутність доступу до фінансування стримують економічний бум в енергетиці – Кудрицький
17 квiтня, 16:28
Український ринок газу поки що не інтегрований у європейський
Український газовий ринок потребує прозорих правил і адаптації до європейських стандартів – ексміністерка енергетики
10 квiтня, 15:49
У години дефіциту Україна не користується можливостями на імпорт електроенергії на повну потужність
Через цінові обмеження Україна не може повноцінно імпортувати електрику – «Центр Разумкова»
10 квiтня, 15:26
За дві доби ДТЕК повернув світло 21 тис. домогосподарств після обстрілів
За дві доби ДТЕК повернув світло 21 тис. домогосподарств після обстрілів
7 квiтня, 07:52

Бізнес

Прайс-кепи вбивають імпорт і блокують розвиток накопичувачів енергії – експерт ПРООН
Прайс-кепи вбивають імпорт і блокують розвиток накопичувачів енергії – експерт ПРООН
Без конкуренції на газовому ринку неможливо залучити українських трейдерів до імпорту – Асоціація надрокористувачів
Без конкуренції на газовому ринку неможливо залучити українських трейдерів до імпорту – Асоціація надрокористувачів
Варто діяти зараз: експерт розповів, як найкраще інвестувати під час війни
Варто діяти зараз: експерт розповів, як найкраще інвестувати під час війни
Тігіпко придбав у поляків Ідея Банк за майже $37 млн
Тігіпко придбав у поляків Ідея Банк за майже $37 млн
Українське представництво маркетплейсу Temu прокоментувало питання безпеки персональних даних
Українське представництво маркетплейсу Temu прокоментувало питання безпеки персональних даних
Частина державного газу, що мала б іти на потреби населення, продається бізнесу – аналітик
Частина державного газу, що мала б іти на потреби населення, продається бізнесу – аналітик

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
209K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 квітня: ситуація на фронті
171K
Лишився без рук та ніг. Російський чемпіон світу з карате повернувся з України (фото)
78K
«Ситуація погіршується». Терорист Гіркін з-за грат спрогнозував хід війни
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 квітня 2025
17K
Кремль зробив заяву про мирну угоду з Україною
17K
Про що говорили Зеленський і Трамп у Ватикані: кілька фраз вдалося прочитати по губах

Новини

27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 квiтня, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квiтня, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua