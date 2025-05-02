На Балі стався блекаут (фото, відео)

Унаслідок відключення електроенергії на Балі утворилися затори на дорогах

У п'ятницю, 2 травня, у кількох регіонах індонезійського курортного острова Балі сталося відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Державне комунальне підприємство PLN розслідує причину відключення і працює над відновленням електропостачання. За попередньою інформацією, відключення було спричинене пошкодженням підводних кабелів, які з'єднують енергосистему Балі з островом Ява, що призвело до відключення електроенергії в ряді районів Балі.

Блекаут на Балі фото з соцмереж

Унаслідок відключення електроенергії на Балі утворилися затори на дорогах і довгі черги на стійках реєстрації в аеропортах. Водночас вхідні та вихідні рейси продовжували здійснюватися.

Електроенергія почала повертатися через кілька годин після відключення. На цей час вдалося відновити більшу частину електропостачання на Балі.

Балі є головним туристичним центром Індонезії, який минулого року відвідали 6,3 млн іноземних туристів.

Як відомо, близько 12:30 у понеділок, 28 квітня, увесь Іберійський півострів – зокрема Іспанія, Португалія – залишилися без світла. Без світла, зв'язку з близькими, транспорту та працюючих банківських карток – для багатьох португальців та іспанців день без електрики став безпрецедентним досвідом.

Масштабний блекаут торкнувся десятків мільйонів людей. Особливо складною виявилася ситуація у великих містах із їхнім трафіком, лікарнями та складами ліків. Працівниці великої мадридської аптеки говорять про збитки. Цей збій став одним із наймасштабніших у Європі. Країни втратили понад 10 ГВт потужності. Велике відключення електроенергії коштуватиме Іспанії щонайменше 1 млрд євро.

До слова, національна судова колегія Іспанії засекретила матеріали розслідування масштабного відключення електроенергії. Відповідний запит було подано прокуратурою країни, щоб унеможливити дискредитацію або саботаж процесу розслідування.