У деяких районах Іспанії та Португалії поступово відновлюється електропостачання (відео)

Люди, не стримуючи емоцій, раділи відновленню електропостачання

Мешканці регіонів раділи, гучно вигукували та аплодували. Так вони святкували повернення світла

Іспанія та Португалія почали поступове відновлення електропостачання після масштабного відключення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

У Португалії енергетичний оператор National Energy Network повідомив, що подачу електроенергії вже відновили для 750 тис. споживачів.

Дві підстанції, що постачають електроенергію в столицю Лісабон, знову працюють. Також усі підстанції в регіоні Порту відновили роботу, і мешканці цього району можуть очікувати на стабілізацію ситуації найближчим часом.

В Іспанії, за словами міністра навколишнього середовища Сари Аагсен, наразі задоволено понад 35% потреби в електроенергії, а 51% підстанцій уже працює.

Іспанський оператор REE підтвердив, що електропостачання частково відновлено в таких регіонах: Каталонія, Арагон, Країна Басків, Галичина, Ла-Ріоха, Астурія, Наварра, Кастилія і Леон, Естремадура, Андалусія.

У мережі з'явились відео, на яких люди не стримують своїх емоцій. Вони гучно вигукують та радіють відновленню світла.

Влада обох країн закликає населення залишатися вдома, за можливості обмежити користування автомобілями та мобільними мережами й довіряти лише офіційним джерелам інформації. Повне відновлення електропостачання очікується в найближчі години або дні.

Раніше повідомлялось, що відключення електроенергії, яке насамперед зачепило Іспанію та Португалію, сталось внаслідок «рідкісного атмосферного явища»

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна готова допомогти відновити стабільну роботу енергомереж європейських партнерів. За словами чиновника, українські фахівці мають значний досвід у відновленні енергосистеми.