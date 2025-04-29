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Шмигаль розповів, коли зміниться тариф на світло

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Шмигаль розповів, коли зміниться тариф на світло
Кабмін на засіданні ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію
фото: Telegram/Денис Шмигаль

З червня 2024 року для населення встановлено тариф на рівні 4,32 грн/кВт·год

Ціна на електроенергію для побутових споживачів залишатиметься незмінною до кінця жовтня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланям на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Уряд ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію для населення. Починаючи з 1 червня 2024 року він становить для населення 4,32 грн/кВт·год.

Нічний тариф для споживачів зі встановленим двозонним лічильником, який складає 2,16 грн за кВт*год, також залишається чинним.

Крім того, майже три мільйони сімей отримують житлові пільги та субсидії. З 1 травня у зв’язку із завершенням опалювального сезону їх перерахують автоматично.

Нагадаємо, частковий мораторій на підвищення комунальних тарифів буде скасований через проблеми в енергетиці. З 2026 року може відбутися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

За прогнозом Нацбанку, очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться. Однак складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, ймовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках.

Як відомо, Кабінет міністрів продовжив дію пільгових цін на природний газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ до 31 жовтня 2025 року.

Компанія «Нафтогаз» продовжить постачати газ для українців за незмінною ціною – 7,96 грн за кубометр. Вартість буде актуальною до 30 квітня 2026 року.

Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін не розглядав питання підняття тарифів на газ та електроенергію. «У нас немає дискусії щодо тарифів в уряді. Тобто, ми не розглядали можливості підняття тарифів найближчим часом», – зазначав Шмигаль.

До слова, ще на початку 2024 року в Україні було скасовано мораторій на відключення електроенергії у злісних боржників. Насправді постачальник послуг не зацікавлений в тому, щоб відключати споживача і таким чином втрачати клієнта. Проте клієнт має надати оплату за вже спожиту електроенергію.

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Теги: комуналка тарифи електроенергія Денис Шмигаль

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