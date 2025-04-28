Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Іспанія оголосила надзвичайний стан через масштабний блекаут

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Іспанія оголосила надзвичайний стан через масштабний блекаут
Люди з ліхтариками забирають з полиць супермаркетів останні продукти
фото з відкритих джерел

Раніше повідомлялось, що відключення електроенергії, яке насамперед зачепило Іспанію та Португалію, сталось внаслідок «рідкісного атмосферного явища»

Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан після масштабного відключення електроенергії по всій країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Зазначається, що надзвичайний стан застосовуватиметься в регіонах, які цього вимагатимуть.

Тим часом, полиці в супермаркетах Іспанії порожні, людей охопила паніка.

Як відомо, електроенергії в країнах немає вже більше ніж вісім годин.

Іспанія оголосила надзвичайний стан через масштабний блекаут фото 1
Іспанія оголосила надзвичайний стан через масштабний блекаут фото 2

Мережею поширилась інформація, що прилади резервного живлення продають за шалені кошти. З'явилось оголошення про продаж павербанку, за нього просять €12550.

Іспанія оголосила надзвичайний стан через масштабний блекаут фото 3

Мобільний інтернет ще є, але навдовзі може зовсім зникнути. 

Нагадаємо, у Португалії, Іспанії та деяких районах Франції було повністю відключено електрику. 

Раніше Іспанія повідомила про втрату зовнішнього електропостачання на всіх своїх атомних електростанціях.  Йдеться про Asco-1, Asco-2, Vandellos-2, Almaraz-1, Almaraz-2, Trillo І Cofrentes.

На цей час ситуація контрольована. Усі енергоблоки зупинені у штатному режимі. Дизель-генератори працюють справно, підтримуючи критичні системи безпеки.

За даними португальського оператора електромережі REN, відключення електроенергії у Європі сталось унаслідок «рідкісного атмосферного явища».

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна готова допомогти відновити стабільну роботу енергомереж європейських партнерів. За словами чиновника, українські фахівці мають значний досвід у відновленні енергосистеми.

Енергетики вже частково відновили електропостачання в Іспанії. Напруга зʼявилася на підстанціях у кількох районах країни на півночі, північному заході, північному сході, заході та на півдні.

Читайте також:

Теги: електроенергія Іспанія Португалія блекаут відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майже всі власники «золотих» віз (93%) живуть у семи провінціях Іспанії
Іспанія припинила видачу «золотих» віз іноземним інвесторам
4 квiтня, 08:27
Синоптики прогнозують погіршення погодних умов в Україні
Споживання електроенергії через похолодання стрімко зростає
7 квiтня, 10:53
У Франції активізувались прохачі притулку
Названо країну ЄС, яка стала лідеркою за кількістю заяв від прохачів притулку
7 квiтня, 14:49
Буславець наголосила, що однією з ключових причин накопичення боргів є наявність категорії хронічних неплатників, яких не можна відключити
Хронічні борги руйнують ринок електроенергії та блокують інвестиції – ексміністерка
11 квiтня, 12:29
У Чорнобильській зоні з'явилась перша сонячна електростанція
У Чорнобильській зоні з'явилась перша сонячна електростанція
12 квiтня, 13:32
Волошенюк зазначає, що наразі заборгованість в секторі відновлюваної енергетики за вироблену електроенергію складає понад 22 млрд грн
Боргове навантаження посилює інвестиційні ризики в енергетиці – на додачу до війни – інвестор
12 квiтня, 13:41
Відключення світла можуть повернутися влітку: названо причину
Відключення світла можуть повернутися влітку: названо причину
19 квiтня, 06:13
Торік США імпортували з Камбоджі, В’єтнаму, Малайзії та Таїланду сонячного обладнання на суму $12,9 млрд
США вдарили рекордними митами на імпорт сонячних панелей по чотирьох країнах
22 квiтня, 15:21
Громадяни Андорри та деяких районів Франції, що межують з Іспанією, також повідомляли про відключення електроенергії
В Іспанії, Франції та Португалії раптово зникло світло – Еuronews
Сьогодні, 14:29

Соціум

Іспанія оголосила надзвичайний стан через масштабний блекаут
Іспанія оголосила надзвичайний стан через масштабний блекаут
Іспанські АЕС втратили електропостачання
Іспанські АЕС втратили електропостачання
У Москві лунають сирени
У Москві лунають сирени
Наступний Папа буде темношкірим? Римо-католицький єпископ оцінив шанси кандидатів з Африки
Наступний Папа буде темношкірим? Римо-католицький єпископ оцінив шанси кандидатів з Африки
Португалія назвала причину масштабного знеструмлення
Португалія назвала причину масштабного знеструмлення
Зіткнення гвинтокрила та літака у небі над Вашингтоном: NYT оприлюднило нові деталі
Зіткнення гвинтокрила та літака у небі над Вашингтоном: NYT оприлюднило нові деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
209K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 квітня 2025
27K
Прогноз магнітних бур на 28-30 квітня: якою буде сонячна активність
21K
Перший заступник Кличка прокоментував скандал із вечерею на водоканалі у день жалоби
16K
Якщо чуєте російську мову... Народний артист Бенюк дав пораду українцям
13K
Розмова Зеленського та Трампа у Ватикані: для кого призначався третій стілець

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
Сьогодні, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Сьогодні, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
26 квiтня, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua