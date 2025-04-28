Іспанія оголосила надзвичайний стан через масштабний блекаут

Люди з ліхтариками забирають з полиць супермаркетів останні продукти

Раніше повідомлялось, що відключення електроенергії, яке насамперед зачепило Іспанію та Португалію, сталось внаслідок «рідкісного атмосферного явища»

Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан після масштабного відключення електроенергії по всій країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Зазначається, що надзвичайний стан застосовуватиметься в регіонах, які цього вимагатимуть.

Тим часом, полиці в супермаркетах Іспанії порожні, людей охопила паніка.

Як відомо, електроенергії в країнах немає вже більше ніж вісім годин.

Мережею поширилась інформація, що прилади резервного живлення продають за шалені кошти. З'явилось оголошення про продаж павербанку, за нього просять €12550.

Мобільний інтернет ще є, але навдовзі може зовсім зникнути.

Нагадаємо, у Португалії, Іспанії та деяких районах Франції було повністю відключено електрику.

Раніше Іспанія повідомила про втрату зовнішнього електропостачання на всіх своїх атомних електростанціях. Йдеться про Asco-1, Asco-2, Vandellos-2, Almaraz-1, Almaraz-2, Trillo І Cofrentes.

На цей час ситуація контрольована. Усі енергоблоки зупинені у штатному режимі. Дизель-генератори працюють справно, підтримуючи критичні системи безпеки.

За даними португальського оператора електромережі REN, відключення електроенергії у Європі сталось унаслідок «рідкісного атмосферного явища».

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна готова допомогти відновити стабільну роботу енергомереж європейських партнерів. За словами чиновника, українські фахівці мають значний досвід у відновленні енергосистеми.

Енергетики вже частково відновили електропостачання в Іспанії. Напруга зʼявилася на підстанціях у кількох районах країни на півночі, північному заході, північному сході, заході та на півдні.