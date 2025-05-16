Вдосконалення зелених аукціонів допоможе залучити більше інвесторів у зелену енергетику – експерти

В Україні у 2024 році відбулося декілька пілотних зелених аукціонів на будівництво нових сонячних, вітрових та гідроелектростанцій

Покращення зелених аукціонів збільшить інвестиції у зелену енергетику – експерти

Інвестори можуть почати вкладати більше коштів у будівництво зелених електростанцій після законодавчих змін щодо умов проведення зелених аукціонів. Про це повідомляє юридична фірма Sayenko Kharenko, експерти якої проаналізували законопроєкт №13219 щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел.

«Законопроєкт пропонує інструменти для підвищення інтересу інвесторів до аукціонного механізму стимулювання виробництва з ВДЕ», – повідомляють в юридичній фірмі.

Як зазначається, автори законопроєкту відзначають низьку зацікавленість інвесторів за результатами пілотних аукціонів, проведених у 2024 році, і відповідно потребу в удосконаленні аукціонної моделі підтримки.

«До речі, результати аукціонів, проведених уже у 2025 році, сигналізують про те саме», – підкреслюють експерти.

Також повідомляється, що законопроєктом пропонуються додаткові зміни для розвитку зеленої енергетики.

Зокрема, він дорегульовує інструмент гарантій походження з метою інтеграції реєстру гарантій походження електричної енергії з ВДЕ України з реєстрами країн Енергетичного Співтовариства та ЄС.

Як повідомлялося, в Україні у 2024 році відбулося декілька пілотних зелених аукціонів на будівництво нових сонячних, вітрових та гідроелектростанцій. Однак при загальному обсягу квоти в 110 МВТ у результаті вдалось залучити інвестиції лише на 1 МВт потужності ГЕС. При цьому два аукціони навесні 2025 року не відбулися через відсутність мінімальної кількості учасників.

На думку учасників ринку, інвестиції у будівництво підприємств зеленої енергетики можуть бути успішними, якщо зелені аукціони будуть пристосовані до реалізації великих проєктів в енергетиці.