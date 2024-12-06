Як Укрзалізниця намагається проштовхнути підвищення тарифу. ЗМІ оприлюднили деталі

Укрзалізниця намагається кулуарно домовитися про різке зростання тарифу на вантажі – ЗМІ

Минулого тижня відбулася зустріч віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби з керівництвом «Укрзалізниці». Там було прийнято рішення підготувати та направити до міністерства проект наказу щодо проведення індексації вантажних залізничних тарифів. Про це пише ЦТС, з посиланням на свої джерела серед учасників ринку залізничних перевезень.

За інформацією видання, один із варіантів передбачає підвищення тарифів відразу на 37%, в результаті чого УЗ планує додатково отримати 26 млрд грн надходжень від бізнесу. «Дуже дивна поведінка міністра, адже це робиться кулуарно. Бізнес до обговорення не залучався», – відзначила в коментарі ЦТС директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак.

На її думку, таке суттєве підвищення тарифів створить серйозний тиск на ключові галузі економіки Ураїни.

«В нинішніх умовах це посилить і так надмірне фінансове навантаження на промисловість, знизить конкурентоспроможність експорту, припинить будь-які інвестиції та загрожуватиме зупинкою виробництва у ключових галузях», – зауважила Оринчак.

Раніше член наглядової ради АТ УЗ, радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишин назвав некоректною інформацію про заплановану індексацію тарифів на 37%. Представники найбільших асоціацій, в свою чергу, наголосили на необгрунтованості такого рішення.