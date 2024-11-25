Reuters повідомив, що може стати «козирем» у завершенні війни в Україні

Раніше Трамп натякнув, що за умови фінансової підтримки з боку Європи, можливо, за рахунок заморожених валютних резервів РФ у розмірі $300 млрд, він міг би домовитися з російським диктатором Путіним

ЗМІ: Якщо ЄС продемонструє готовність виділити значні кошти для України, це може змусити Трампа переглянути свої плани

Під час своєї передвиборчої кампанії обраний президент США Дональд Трамп заявив, що здатен завершити війну в Україні протягом 24 годин. Однією з ключових причин для такого кроку він називає небажання США продовжувати оплачувати військову та економічну допомогу Україні. Про це повідомляє Reuters.

Тоді Трамп натякнув, що за умови фінансової підтримки з боку Європи, можливо, за рахунок заморожених російських валютних резервів у розмірі $300 млрд, він міг би домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про «вигідні умови припинення конфлікту».

Ця перспектива викликає занепокоєння не тільки в України, а й у Європейського Союзу та Великої Британії. Угода, яка послабить позиції Києва, може поставити під загрозу безпеку всієї Європи. Однак, на думку аналітиків, якщо Європа продемонструє готовність виділити значні кошти для підтримки України, це може змусити Трампа переглянути свої плани.

Економічна підтримка Європи також може стати сигналом для Путіна, що Захід готовий продовжувати війну на виснаження, а Україна здатна утримувати лінію фронту, попри «затяжний конфлікт».

Одним із можливих варіантів фінансування є використання заморожених російських активів. Однак такі дії стикаються з юридичними та політичними перешкодами: країни ЄС побоюються, що конфіскація може порушити міжнародне право і послабити довіру до євро.

Альтернативою може стати надання Україні репараційного кредиту, за якого Київ закладе свої вимоги до Росії про відшкодування збитків. Якщо Москва відмовиться платити, ці вимоги перейдуть до країн G7, які потім зможуть компенсувати їх за рахунок заморожених активів.

Експерти зазначають, що такий підхід забезпечив би довгострокову підтримку України, зміцнив би західну оборонну промисловість і дав би Трампу можливість продемонструвати свій підхід до зовнішньої політики під гаслом «мир через силу». Однак для реалізації цього плану знадобиться згода всіх сторін і значні зусилля з його координації.

До слова, заморожені активи Росії належать Україні і країна сама могла б вирішити, на що їх витратити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив президент, за оцінками міжнародних інституцій, Україна зазнала руйнувань від російських атак приблизно на $800 млрд. І коли його питають про те, що він буде робити в разі, якщо Дональд Трамп відмовиться від підтримки України, то голова держави просить взяти саме ці гроші.

Зеленський наголосив, що в цьому питанні не треба чіпати США, адже більша частина зморожених російських активів перебувають у Європі. Він запитав, чи може Європа не дивитися на США, а бути сильною та ухвалювати «сильні рішення», адже гроші все одно «залишаться» в ЄС.