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У США компанія запустила чотирьохрічний круїз для охочих «перечекати» правління Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У США компанія запустила чотирьохрічний круїз для охочих «перечекати» правління Трампа
Навколосвітня подорож на борту Villa Vie Odyssey охопить 140 країн світу на всіх шести материках
фото: Villa Vie Residences

За словами представників компанії, круїз дасть можливість пасажирам «уникнути заторів, політики та монотонності міського життя»

Американська компанія Villa Vie Residences запропонувала незадоволеним результатами виборів у США уникнути напружених політичних подій, вирушивши в кругосвітній круїз тривалістю чотири роки. Таким чином люди зможуть під час подорожі перечекати президентство Дональда Трампа. Про це повідомляє Business Insider.

Як зазначається, навколосвітня подорож на борту Villa Vie Odyssey охопить 140 країн світу на всіх шести материках.

Круїзна компанія оголосила про нові пакети «Промотай вперед» для пасажирів, котрі можуть відправитися на борт Villa Vie Odyssey на чотири роки. Квитки за системою «все включено» стартують від $256 тис. за одномісні номери. Двомісна кімната обійдеться від $320 тис. за чотирирічну подорож.

Лайнер оснащений спа-центром і фітнес-програмами, а квитки включають харчування – з безплатним пивом і вином, які подають під час обіду та вечері.

Як зазначає представник компанії, хоча поїздка не надає громадянства деінде у світі, вона дає пасажирам «гнучкість уникнути заторів, політики та монотонності міського життя».

Як повідомлялося, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень.

Нагадаємо, за два дні до інавгурації Дональда Трампа в Вашингтоні відбудеться протест проти його президентства та на підтримку прав людини. Очікується, що на акцію «Народний марш на Вашингтон» зберуться близько 50 тис. осіб.

До слова, канадська поліція готується до напливу шукачів притулку. Це пов'язано з тим, що американці почали переїжджати з США після перемоги Дональда Трампа на виборах.

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Теги: Дональд Трамп вибори у США лайнер бізнес

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