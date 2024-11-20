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Нетаньягу пообіцяв $5 млн за кожного звільненого заручника

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Нетаньягу пообіцяв $5 млн за кожного звільненого заручника
Нетаньягу зробив чергову голосну обіцянку
фото із відкритих джерел

Нетаньягу заявив, що Ізраїль пропонує 5 мільйонів доларів винагороди за кожного звільненого заручника в Газі

Ізраїль готовий платити палестинцям по $5 млн за визволення кожного заручника з полону ХАМАСу у Секторі Гази. Про це заявив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу, пише Al Jazeera.

«Тим (палестинцям), хто хоче вибратися з цієї ситуації, я говорю: будь-кому, хто приведе нам заручника, ми надамо безпечний вихід. І йому, та його родині. Ми також дамо винагороду у розмірі $5 млн за кожного викраденого», – заявив він.

Винагороду за звільнення заручників із Сектору Гази раніше також пропонував ізраїльський бізнес. AFP писало з посиланням на бізнесменів, що в середньому підприємці готові запропонувати $100 тис. за свободу кожного заручника.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю виявила великі запаси російської зброї, зокрема сучасні протитанкові ракети, у бойовиків «Хезболли».Зазначається, що частина знайденої зброї, зокрема сучасні протитанкові ракети «Корнет», були виготовлені не пізніше ніж у 2020 році. 

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Теги: Ізраїль армія бізнес Сектор Гази Беньямін Нетаньягу ХАМАС звільнення

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