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Ще один автогігант Німеччини зіштовхнувся із серйозними проблемами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ще один автогігант Німеччини зіштовхнувся із серйозними проблемами
BMW порахував свої прибутки
фото із відкритих джерел

Чистий прибуток BMW у третьому кварталі впав до 476 млн євро

Слідом за проблемами Volkswagen не менш у скрутній ситуації опинився і інший гігант європейського автопрому. Такими поганими фінансові справи автомобільного концерну BMW не були останні чотири роки. Як пише Bloomberg, результати за третій квартал 2024 року просто шокують експертів ринку. Причина в занадто високих витратах на ремонт прихованих дефектів та слабкий попит на китайському ринку.

«Чистий прибуток німецького автовиробника BMW в 3 кварталі 2024 року впав до 476 млн. євро порівняно з 2,93 млрд. євро роком раніше за аналогічний період. Основний показник прибутковості – маржа EBIT в автомобільному сегменті – впав до найнижчого рівня за останні чотири роки, до 2,3% з 9,8% минулого року. Це значно нижче за цільовий показник BMW на 2024 рік у розмірі не менше 6%», – йдеться у публікації Bloomberg.

Виторг BMW знизився на 16% у річному вираженні і склав 32,41 млрд євро. EBIT впала у 2,6 рази, до 1,7 млрд євро.

У вересні концерну BMW довелося скоригувати прогнози прибутку на цей рік, коли через несправну гальмівну систему відкликали 1,5 млн автомобілів. Це обійшлося гіганту в 1,1 млрд доларів, плюс BMW також довелося призупинити постачання сотень тисяч дорожчих автомобілів.

Більше того, ослаблення попиту в Китаї та Європі також вплинуло на продаж та знизило маржу. У КНР, найбільшому ринку для BMW, продаж впав на 30% за три місяці, оскільки споживачі скоротили витрати на предмети розкоші, а місцеві автовиробники пропонують дешевші альтернативи.

Нагадаємо, у Німеччині розпочалися акції протесту працівників металургійної та електротехнічної промисловості, серед яких співробітники автоконцернів Volkswagen (VW) та BMW. 

До слова, у Німеччині Volkswagen також вперше розглядає можливість закриття заводів в умовах, які «стали ще жорсткішими» через вихід на ринок Європи нових гравців, про що заявив генеральний директор Олівер Блюм.

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Теги: автопром Німеччина бізнес ринок ремонт автомобіль BMW

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