Німеччина потерпає від кількості компаній-банкрутів – Bild

У 2024 році кількість корпоративних банкрутств у Німеччині перевищить 20 тисяч

У Німеччині різко збільшилася кількість компаній-банкрутів. Про це пише Bild.

У ФРН зафіксовано різке зростання кількості банкрутств: у жовтні 2024 року кількість заявок на неспроможність збільшилася на 22,9% порівняно з жовтнем минулого року, повідомляє Федеральне статистичне відомство. Така тенденція зберігається останні кілька місяців.

«Високі витрати на енергію, брак кваліфікованих кадрів, надмірний податковий і бюрократичний тиск - все це погіршує фінансову ситуацію компаній», – зазначає експерт з малого бізнесу Марк Еверс.

За прогнозами аналітиків, у 2024 році кількість корпоративних банкрутств у Німеччині перевищить 20 тисяч.

Професор Інституту економічних досліджень Галле Штефан Мюллер пояснює, що для багатьох компаній ситуація стала критичною після того, як вони перестали отримувати допомогу від держави.

«Ми спостерігаємо наслідки затяжного економічного спаду та різкого збільшення витрат. Компанії, які вижили в період низьких відсоткових ставок та державної підтримки під час пандемії, тепер зазнають сильного тиску», – зазначив він. Найбільш постраждалими від кризи виявилися сфери транспорту та логістики. Також високі показники за кількістю банкрутств зафіксовані у готельно-ресторанному бізнесі та будівництві.

До слова, у третьому кварталі цього року кількість банкрутств серед компаній ЄС збільшилась на 2,7% порівняно з попереднім кварталом, тоді як кількість реєстрацій компаній зросла на 2,2%. За інформацією Eurostat, реєстрація нових компаній збільшилася у більшості секторів економіки. Найбільше зростання спостерігалося у транспортному секторі (3,9%), будівництві (3,7%) та фінансовій сфері (2,7%), що вказує на активний розвиток цих галузей.