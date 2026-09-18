Головна Публікації
search button user button menu button

Автопарк часів війни. Які регіони купують найбільше авто через Prozorro і для чого

Наші гроші
Наталія Іжицька
glavcom.ua
Наталія Іжицька
google social img telegram social img facebook social img
Автопарк часів війни. Які регіони купують найбільше авто через Prozorro і для чого

Рейтинг за обсягами закупівель нових автівок очолюють Київська, Запорізька і Дніпропетровська області

У 2025 році та першій половині 2026-го через Prozorro законтрактовано понад 10 тис. автомобілів на приблизно 14 млрд грн. Майже 40% цієї суми – 5,64 млрд грн – припало на військові частини

Без військових частин на решту замовників припало 8,36 млрд грн контрактів.  Однак розподілити всю цю суму за місцем реєстрації замовників було б некоректно. 

Читайте також: Автопарк часів війни: які машини тепер купує держава

Загальнонаціональні замовники

Частина установ закуповує транспорт для підрозділів у різних областях або працює на загальнонаціональному рівні. До таких, наприклад, належать Головне управління Національної гвардії, Державна прикордонна служба, Головне управління розвідки, центральний апарат СБУ, великі державні компанії. Більшість цих установ зареєстрована в Києві. Якби ми автоматично зарахували всі їхні договори до столиці, це суттєво спотворило б регіональний розподіл. Тому ми виокремили таких замовників в окрему категорію – загальнонаціональних і міжрегіональних. Загальна вартість їхніх договорів у цій частині аналізу становила 5,6 млрд грн.

Половину цієї суми законтрактувала Національна поліція України – 2,84 млрд грн. Її найдорожча закупівля передбачала придбання 300 Skoda Octavia за 361 млн грн. Ще 483 млн грн припало на Центр обслуговування підрозділів Національної поліції. Його найбільший договір – 244,4 млн грн за 200 Skoda Octavia. Третім став Оператор газотранспортної системи України з договорами на 234 млн грн. Серед замовлень – 63 пікапи KG Mobility Musso Grand за 110,2 млн грн.

Водночас частина автомобілів, які закуповували місцеві органи влади та інші установи, могла призначатися для подальшої передачі Силам оборони. Тому цей розподіл показує, хто закуповував транспорт, а не обов’язково хто ним користуватиметься.

Найбільше – у Києві та області

Після виокремлення загальнонаціональних та міжрегіональних замовників на Київ і Київську область припало 543 млн грн. Із них 222,9 млн грн законтрактували замовники столиці, ще 320,1 млн грн – установи Київської області. 

Серед місцевих замовників Києва та області найбільше законтрактувало Управління ветеранської політики Київської ОДА – 66,9 млн грн. Найбільша закупівля – 15 спеціально обладнаних Citroen Jumper за 31 млн грн для перевезення людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та два Peugeot Boxer за 4,1 млн грн.

Управління поліції охорони в Києві уклало договорів на 42,2 млн грн. Зокрема управління придбало три пікапи KG Mobility Musso Grand за 4,3 млн грн.

Ще 41,4 млн грн припало на ГУНП у Києві. Найдорожчою стала закупівля одного Skoda Kodiaq, п’яти Skoda Karoq та одного Volkswagen за 10 млн грн. 

Автопарк часів війни. Які регіони купують найбільше авто через Prozorro і для чого фото 1

Запорізька область

На другому місці – Запорізька область, де замовники уклали договорів на 349 млн грн. Майже 80% цієї суми припало на обласне управління оборонної роботи – 277,1 млн грн. Його найбільша закупівля – 70 пікапів Peugeot Landtrek за 92,2 млн грн для потреб Сил оборони. 

Ще 20 млн грн законтрактувало ГУНП в Запорізькій області. Серед закупівель – 10 Renault Duster за 10,62 млн грн.

Також серед найбільших замовників регіону – Управління СБУ в Запорізькій області, яке уклало договорів на 8,3 млн грн. Найдорожчим стало придбання двох Peugeot Rifter за 2,19 млн грн.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині на авто законтрактували 302 млн грн. Найбільшим замовником став виконавчий комітет Криворізької міської ради, який уклав договорів на 134,2 млн грн. Його найдорожча закупівля – 15 пікапів JAC T8 та стільки ж Great Wall Wingle 7 за 34,5 млн грн. Згодом місцева ТРК «Рудана» повідомляла про передачу Кривим Рогом 30 нових пікапів захисникам. 

Черкаська селищна рада Самарівського району законтрактувала автомобілі на 15,6 млн грн. Її найбільший договір – на шість Suzuki Vitara за 6,5 млн грн.

Ще 14,1 млн грн припало на Управління СБУ у Дніпропетровській області. Найдорожчою стала закупівля трьох Citroën SpaceTourer за 5,3 млн грн.

Одеська область

В Одеській області замовники підписали договорів на 215,1 млн грн. Найбільша частка припала на Головне управління Національної поліції в Одеській області – 63,7 млн грн. Серед його закупівель – шість Renault Trafic за 13,2 млн грн.

Ще на 39 млн грн закупівель провела Централізована закупівельна організація Одеської обласної ради. Серед них – п’ять пікапів Mitsubishi L200 за 10,3 млн грн для Департаменту економіки Одеської ОДА. В обґрунтуванні зазначено, що характеристики автомобілів визначили з урахуванням потреб ЗСУ. 

Управління СБУ в Одеській області уклало договорів на 26,6 млн грн. Одна з найбільших його закупівель – два Volkswagen Caravelle за 4,8 млн грн.

Харківська область

П’ятірку регіонів із найбільшими сумами замикає Харківська область – тут на автомобілі законтрактували 154 млн грн. Найбільше серед місцевих замовників припало на Головне управління ДСНС у Харківській області – 19,1 млн грн. Майже вся ця сума припала на закупівлю 12 пікапів JAC T6 за 17,8 млн грн.

Управління поліції охорони в Харківській області уклало договорів на 14,6 млн грн. Зокрема, воно придбало чотири Renault Duster за 4,9 млн грн.

Золочівська селищна рада законтрактувала транспорт на 9,8 млн грн. Найбільше вона витратила на два пікапи Toyota Hilux – 3,54 млн грн.

На п’ять регіонів із найбільшими сумами припало 1,6 млрд грн. Натомість у трьох регіонах із найменшими показниками сума договорів не перевищила 35 млн грн. 

Де законтрактували найменше

Найменші суми зафіксували у Сумській області – 35 млн грн, Івано-Франківській – 26 млн грн, та Кіровоградській – 19,5 млн грн.

На Сумщині найбільше законтрактувало обласне управління СБУ – 6,2 млн грн. Його найдорожчою закупівлею став спеціалізований автомобіль Skoda Kodiaq за 2,08 млн грн. Трохи менше – 4,7 млн грн – припало на Головне управління Національної поліції у Сумській області, яке найбільше витратило на спеціалізований Hyundai Staria – 2,3 млн грн. Ще 3,5 млн грн законтрактував Сумський слідчий ізолятор. Його найдорожча закупівля – Skoda Kodiaq за 2,35 млн грн.

В Івано-Франківській області найбільшу суму законтрактувало Управління поліції охорони – 5,3 млн грн. Зокрема, воно придбало два спеціалізовані Renault Duster за 2,2 млн грн. Майже стільки ж – 5,2 млн грн – витратило Управління СБУ в Івано-Франківській області на три Skoda Octavia. Ще один великий договір у регіоні уклав Івано-Франківський зональний відділ Військової служби правопорядку: автомобіль спеціального призначення на базі Fiat Ducato обійшовся у 2,7 млн грн.

На Кіровоградщині найбільша сума припала на КП «Олександрійський транспорт». Підприємство придбало пікап Mitsubishi L200 за 2,4 млн грн та передало його силам оборони. Трохи менше – 2,3 млн грн – Кіровоградська обласна станція переливання крові витратила на Ford Transit. На 2,1 млн грн договорів підписало Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області. Найдорожчим став контракт на придбання Renault Duster за 1,1 млн грн.

Аналіз показує, що навіть без урахування військових частин значна частина автомобілів і далі пов’язана з потребами фронту та силових структур. Частину машин місцеві органи влади купують, щоб передати військовим, а серед найбільших замовників у регіонах – поліція, ДСНС, СБУ та інші органи сектору безпеки й оборони. Тобто навіть після виключення військових частин оборонна й безпекова складова в цих закупівлях залишається дуже помітною.

Цю публікацію підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її вміст є виключною відповідальністю Transparency International Ukraine і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Наталія Іжицька, журналістка Dozorro TI Ukraine

Читайте також:

Теги: військові автопарк автомобіль Запорізька область ProZorro транспорт перевезення пікапи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дітей роками змушували навчатися за російською програмою та пропагандою
Україна повернула з окупації ще двох дітей і дівчину-сироту
22 серпня, 07:30
У «Резерв+» залишиться доступним раніше оновлений військово-обліковий документ
«Армія+» та частина сервісів «Резерв+» тимчасово не працюватимуть
22 серпня, 12:25
Андрій Хливнюк з початку повномасштабного вторгнення стоїть на захисті країн
Андрій Хливнюк порівняв цивільних із вівцями: реакція мережі
25 серпня, 19:54
Старший лейтенант, командир роти спеціальної розвідки 150 ОРБ з позивним «Німець» разом з інтерв'юером Михайлом Глуховським
Командир роти спецрозвідки «Німець»: Інфільтрацію ворога зупиняємо хитрістю
7 вересня, 10:30
Кім Чен Ин перебудовує військове керівництво
Кім Чен Ин раптово змінив міністра оборони
30 серпня, 18:59
Корецький анонсував перегляд підходів до комендантської години та «доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози»
Кабмін готує зміни для роботи під час тривоги, комендантську годину теж переглянуть
29 серпня, 19:58
Ворог продовжує перебільшувати власні військові досягнення
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
2 вересня, 12:45
У серпні українці перепродали на 6,4% менше вживаних авто, ніж торік
Ринок вживаних авто змінився: які машини обирають українці
5 вересня, 10:00
Триває 1662-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 08:16

Публікації

Автопарк часів війни. Які регіони купують найбільше авто через Prozorro і для чого
Автопарк часів війни. Які регіони купують найбільше авто через Prozorro і для чого
Сьогодні, 07:00
Антон Ковальський понад рік керував прокуратурою Хмельниччини
Новий в.о. генпрокурора – Антон Ковальський. Досьє, зв’язки та загадка призначення
Вчора, 22:30
Що Росія насправді рахує на окупованих територіях, і що ми можемо зробити вже зараз
Краматорськ, Слов’янськ уже на російській виборчій карті. Що це означає для України?
Вчора, 21:00
Керівництво парламенту пропонує не гаяти час на паузи повітряних тривог та продовжувати засідання в укритті. Утім, в ідеї є цілий букет недоліків
Верховна Рада йде під землю
15 вересня, 22:00
Вибори до Державної думи РФ призначені на 18–20 вересня 2026
Вибори як зброя. Навіщо Путіну голосування на окупованих територіях України 20 вересня
15 вересня, 12:05

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
152K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 вересня 2026
123K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
67K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua