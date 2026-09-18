Автопарк часів війни. Які регіони купують найбільше авто через Prozorro і для чого

Рейтинг за обсягами закупівель нових автівок очолюють Київська, Запорізька і Дніпропетровська області

У 2025 році та першій половині 2026-го через Prozorro законтрактовано понад 10 тис. автомобілів на приблизно 14 млрд грн. Майже 40% цієї суми – 5,64 млрд грн – припало на військові частини.

Без військових частин на решту замовників припало 8,36 млрд грн контрактів. Однак розподілити всю цю суму за місцем реєстрації замовників було б некоректно.

Загальнонаціональні замовники

Частина установ закуповує транспорт для підрозділів у різних областях або працює на загальнонаціональному рівні. До таких, наприклад, належать Головне управління Національної гвардії, Державна прикордонна служба, Головне управління розвідки, центральний апарат СБУ, великі державні компанії. Більшість цих установ зареєстрована в Києві. Якби ми автоматично зарахували всі їхні договори до столиці, це суттєво спотворило б регіональний розподіл. Тому ми виокремили таких замовників в окрему категорію – загальнонаціональних і міжрегіональних. Загальна вартість їхніх договорів у цій частині аналізу становила 5,6 млрд грн.

Половину цієї суми законтрактувала Національна поліція України – 2,84 млрд грн. Її найдорожча закупівля передбачала придбання 300 Skoda Octavia за 361 млн грн. Ще 483 млн грн припало на Центр обслуговування підрозділів Національної поліції. Його найбільший договір – 244,4 млн грн за 200 Skoda Octavia. Третім став Оператор газотранспортної системи України з договорами на 234 млн грн. Серед замовлень – 63 пікапи KG Mobility Musso Grand за 110,2 млн грн.

Водночас частина автомобілів, які закуповували місцеві органи влади та інші установи, могла призначатися для подальшої передачі Силам оборони. Тому цей розподіл показує, хто закуповував транспорт, а не обов’язково хто ним користуватиметься.

Найбільше – у Києві та області

Після виокремлення загальнонаціональних та міжрегіональних замовників на Київ і Київську область припало 543 млн грн. Із них 222,9 млн грн законтрактували замовники столиці, ще 320,1 млн грн – установи Київської області.

Серед місцевих замовників Києва та області найбільше законтрактувало Управління ветеранської політики Київської ОДА – 66,9 млн грн. Найбільша закупівля – 15 спеціально обладнаних Citroen Jumper за 31 млн грн для перевезення людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та два Peugeot Boxer за 4,1 млн грн.

Управління поліції охорони в Києві уклало договорів на 42,2 млн грн. Зокрема управління придбало три пікапи KG Mobility Musso Grand за 4,3 млн грн.

Ще 41,4 млн грн припало на ГУНП у Києві. Найдорожчою стала закупівля одного Skoda Kodiaq, п’яти Skoda Karoq та одного Volkswagen за 10 млн грн.

Запорізька область

На другому місці – Запорізька область, де замовники уклали договорів на 349 млн грн. Майже 80% цієї суми припало на обласне управління оборонної роботи – 277,1 млн грн. Його найбільша закупівля – 70 пікапів Peugeot Landtrek за 92,2 млн грн для потреб Сил оборони.

Ще 20 млн грн законтрактувало ГУНП в Запорізькій області. Серед закупівель – 10 Renault Duster за 10,62 млн грн.

Також серед найбільших замовників регіону – Управління СБУ в Запорізькій області, яке уклало договорів на 8,3 млн грн. Найдорожчим стало придбання двох Peugeot Rifter за 2,19 млн грн.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині на авто законтрактували 302 млн грн. Найбільшим замовником став виконавчий комітет Криворізької міської ради, який уклав договорів на 134,2 млн грн. Його найдорожча закупівля – 15 пікапів JAC T8 та стільки ж Great Wall Wingle 7 за 34,5 млн грн. Згодом місцева ТРК «Рудана» повідомляла про передачу Кривим Рогом 30 нових пікапів захисникам.

Черкаська селищна рада Самарівського району законтрактувала автомобілі на 15,6 млн грн. Її найбільший договір – на шість Suzuki Vitara за 6,5 млн грн.

Ще 14,1 млн грн припало на Управління СБУ у Дніпропетровській області. Найдорожчою стала закупівля трьох Citroën SpaceTourer за 5,3 млн грн.

Одеська область

В Одеській області замовники підписали договорів на 215,1 млн грн. Найбільша частка припала на Головне управління Національної поліції в Одеській області – 63,7 млн грн. Серед його закупівель – шість Renault Trafic за 13,2 млн грн.

Ще на 39 млн грн закупівель провела Централізована закупівельна організація Одеської обласної ради. Серед них – п’ять пікапів Mitsubishi L200 за 10,3 млн грн для Департаменту економіки Одеської ОДА. В обґрунтуванні зазначено, що характеристики автомобілів визначили з урахуванням потреб ЗСУ.

Управління СБУ в Одеській області уклало договорів на 26,6 млн грн. Одна з найбільших його закупівель – два Volkswagen Caravelle за 4,8 млн грн.

Харківська область

П’ятірку регіонів із найбільшими сумами замикає Харківська область – тут на автомобілі законтрактували 154 млн грн. Найбільше серед місцевих замовників припало на Головне управління ДСНС у Харківській області – 19,1 млн грн. Майже вся ця сума припала на закупівлю 12 пікапів JAC T6 за 17,8 млн грн.

Управління поліції охорони в Харківській області уклало договорів на 14,6 млн грн. Зокрема, воно придбало чотири Renault Duster за 4,9 млн грн.

Золочівська селищна рада законтрактувала транспорт на 9,8 млн грн. Найбільше вона витратила на два пікапи Toyota Hilux – 3,54 млн грн.

На п’ять регіонів із найбільшими сумами припало 1,6 млрд грн. Натомість у трьох регіонах із найменшими показниками сума договорів не перевищила 35 млн грн.

Де законтрактували найменше

Найменші суми зафіксували у Сумській області – 35 млн грн, Івано-Франківській – 26 млн грн, та Кіровоградській – 19,5 млн грн.

На Сумщині найбільше законтрактувало обласне управління СБУ – 6,2 млн грн. Його найдорожчою закупівлею став спеціалізований автомобіль Skoda Kodiaq за 2,08 млн грн. Трохи менше – 4,7 млн грн – припало на Головне управління Національної поліції у Сумській області, яке найбільше витратило на спеціалізований Hyundai Staria – 2,3 млн грн. Ще 3,5 млн грн законтрактував Сумський слідчий ізолятор. Його найдорожча закупівля – Skoda Kodiaq за 2,35 млн грн.

В Івано-Франківській області найбільшу суму законтрактувало Управління поліції охорони – 5,3 млн грн. Зокрема, воно придбало два спеціалізовані Renault Duster за 2,2 млн грн. Майже стільки ж – 5,2 млн грн – витратило Управління СБУ в Івано-Франківській області на три Skoda Octavia. Ще один великий договір у регіоні уклав Івано-Франківський зональний відділ Військової служби правопорядку: автомобіль спеціального призначення на базі Fiat Ducato обійшовся у 2,7 млн грн.

На Кіровоградщині найбільша сума припала на КП «Олександрійський транспорт». Підприємство придбало пікап Mitsubishi L200 за 2,4 млн грн та передало його силам оборони. Трохи менше – 2,3 млн грн – Кіровоградська обласна станція переливання крові витратила на Ford Transit. На 2,1 млн грн договорів підписало Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області. Найдорожчим став контракт на придбання Renault Duster за 1,1 млн грн.

Аналіз показує, що навіть без урахування військових частин значна частина автомобілів і далі пов’язана з потребами фронту та силових структур. Частину машин місцеві органи влади купують, щоб передати військовим, а серед найбільших замовників у регіонах – поліція, ДСНС, СБУ та інші органи сектору безпеки й оборони. Тобто навіть після виключення військових частин оборонна й безпекова складова в цих закупівлях залишається дуже помітною.

Цю публікацію підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її вміст є виключною відповідальністю Transparency International Ukraine і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Наталія Іжицька, журналістка Dozorro TI Ukraine