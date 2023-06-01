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Японська компанія Nintendo остаточно припиняє роботу в РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Японська компанія Nintendo остаточно припиняє роботу в РФ
Компанія ухвалила рішення згорнути діяльність свого російського відділення
фото з відкритих джерел

На початку 2022 року Nintendo призупинила відвантаження товарів до Росії

Японська компанія-розробник ігрових консолей та відеоігор Nintendo остаточно припиняє роботу на російському ринку. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що на початку 2022 року Nintendo призупинила відвантаження товарів до Росії, а цифровий магазин Nintendo eShop був переведений на технічне обслуговування через припинення обробки транзакцій у рублях платіжними сервісами.

У цьому зв'язку, а також з огляду на економічні прогнози, компанія Nintendo of Europe ухвалила рішення згорнути діяльність свого російського відділення.

«У межах наших зусиль щодо виконання вже існуючих зобов'язань перед клієнтами російська версія Nintendo eShop працюватиме в обмеженому режимі. У найближчому майбутньому, починаючи з 31 травня 2023 року, російські клієнти, які мають обліковий запис Nintendo, зможуть повторно завантажувати раніше придбаний цифровий контент. Неможливо створювати нові облікові записи Nintendo, вказавши в налаштуваннях як країну Росію», – йдеться у повідомленні.

При цьому платіжна інформація, пов'язана з обліковими записами Nintendo, така як дані кредитної картки або дані облікового запису PayPal, буде видалена з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у квітні Росію остаточно покинули понад 20 міжнародних компаній. Серед них – автомобільний виробник Mercedes-Benz, мережа ресторанів KFC та корпорація з розробки відеоігор Electronic Arts.

Як повідомлялося, компанія Inditex, яка володіє магазинами одягу Zara та Bershka, продає свій бізнес у РФ. Дозвіл на це вона отримала від влади країни-агресорки.

Теги: ринок бізнес росія

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