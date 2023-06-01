Японська компанія Nintendo остаточно припиняє роботу в РФ

На початку 2022 року Nintendo призупинила відвантаження товарів до Росії

Японська компанія-розробник ігрових консолей та відеоігор Nintendo остаточно припиняє роботу на російському ринку. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Зазначається, що на початку 2022 року Nintendo призупинила відвантаження товарів до Росії, а цифровий магазин Nintendo eShop був переведений на технічне обслуговування через припинення обробки транзакцій у рублях платіжними сервісами.

У цьому зв'язку, а також з огляду на економічні прогнози, компанія Nintendo of Europe ухвалила рішення згорнути діяльність свого російського відділення.

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«У межах наших зусиль щодо виконання вже існуючих зобов'язань перед клієнтами російська версія Nintendo eShop працюватиме в обмеженому режимі. У найближчому майбутньому, починаючи з 31 травня 2023 року, російські клієнти, які мають обліковий запис Nintendo, зможуть повторно завантажувати раніше придбаний цифровий контент. Неможливо створювати нові облікові записи Nintendo, вказавши в налаштуваннях як країну Росію», – йдеться у повідомленні.

При цьому платіжна інформація, пов'язана з обліковими записами Nintendo, така як дані кредитної картки або дані облікового запису PayPal, буде видалена з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у квітні Росію остаточно покинули понад 20 міжнародних компаній. Серед них – автомобільний виробник Mercedes-Benz, мережа ресторанів KFC та корпорація з розробки відеоігор Electronic Arts.

Як повідомлялося, компанія Inditex, яка володіє магазинами одягу Zara та Bershka, продає свій бізнес у РФ. Дозвіл на це вона отримала від влади країни-агресорки.