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Постачали окупантам деталі до комплексів С-300: ділки з Полтавщини отримали підозри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Постачали окупантам деталі до комплексів С-300: ділки з Полтавщини отримали підозри
Зенітно-ракетний комплекс С-300, яким окупанти вбивають українців
фото ілюстративне

Чоловіки спочатку відправляли продукцію до однієї з країн Південного Кавказу. Звідти «посилки» переправляли в РФ

Служба безпеки України заблокувала у Полтавській області схему нелегального постачання до Росії товарів критичного експорту. До організації оборудки причетний керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, що має підконтрольний бізнес на території РФ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Фігуранти налагодили механізм прихованого переправлення продукції, яка використовується також підприємствами військово-промислового комплексу країни-агресора. Серед «замовників» товару були представники Курського електроапаратного заводу, до якого відправляли інструментарій для виробництва енергозахисних систем на об’єктах військово-морського флоту РФ», – йдеться в повідомленні.

Також ділки контактували з московським підприємством «НПП Торий», яке виготовляє комплектуючі для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400. У результаті комплексних заходів співробітники СБУ запобігли вивезенню до Росії понад 100 одиниць нової партії товару.

Слідство встановило, що для реалізації оборудки чоловіки спочатку відправляли продукцію своїм спільникам до однієї з країн Південного Кавказу. Звідти «посилки» переправляли на адресу підконтрольної комерційної структури в РФ.

Під час обшуків у виробничих та офісних приміщеннях фігурантів виявлено:

  • документи із доказами злочинних дій;
  • печатки підконтрольних фігурантам російських компаній, які займалися реалізацією продукції на території РФ;
  • бойові припаси до автомата Калашникова.

Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), а директору підприємства ще додатково – за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Раніше СБУ опублікувала докази співпраці голови Полтавського райсуду з ФСБ.

Теги: росія СБУ війна Полтавщина ракета

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Кримінал

Постачали окупантам деталі до комплексів С-300: ділки з Полтавщини отримали підозри
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