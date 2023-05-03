Росія заявила про атаку ЗСУ на військовий аеродром у Брянській області

Брянську область вночі атакували п’ять дронів

У ніч на 3 травня безпілотники атакували військовий аеродром у Брянській області. Росіяни заявляють, що дрони належали Збройним силам України. Про це передає Telegram-канал Baza.

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За попередніми даними всього в атаці брало участь п'ять БПЛА. Два з них нібито було знищено зі стрілецької зброї, ще два вибухнули на території аеродрому. Ще одного безпілотника виявлено не було.

Росіяни визнали, що в результаті атаки пошкодження отримав Ан-124, що нібито не експлуатувався. Постраждалих нібито немає.

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Нагадаємо, 1 травня у Брянській області Росії зійшов з рейок потяг. Попередньо це сталося також через підрив залізниці. Тоді перевернулися 7-8 вагонів.

Перед цим у Ленінградській області, ймовірно, було підірвано лінію електропередач на території Сусанінського поселення Гатчинського району.

25 квітня українські партизани провели успішну операцію поблизу Олешок на Херсонщині.