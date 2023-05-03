Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія заявила про атаку ЗСУ на військовий аеродром у Брянській області

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія заявила про атаку ЗСУ на військовий аеродром у Брянській області
У результаті атаки пошкодження отримав Ан-124
фото ілюстративне

Брянську область вночі атакували п’ять дронів

У ніч на 3 травня безпілотники атакували військовий аеродром у Брянській області. Росіяни заявляють, що дрони належали Збройним силам України. Про це передає Telegram-канал Baza.

За попередніми даними всього в атаці брало участь п'ять БПЛА. Два з них нібито було знищено зі стрілецької зброї, ще два вибухнули на території аеродрому. Ще одного безпілотника виявлено не було.

Росіяни визнали, що в результаті атаки пошкодження отримав Ан-124, що нібито не експлуатувався. Постраждалих нібито немає.

Нагадаємо, 1 травня у Брянській області Росії зійшов з рейок потяг. Попередньо це сталося також через підрив залізниці. Тоді перевернулися 7-8 вагонів.

Перед цим у Ленінградській області, ймовірно, було підірвано лінію електропередач на території Сусанінського поселення Гатчинського району.

25 квітня українські партизани провели успішну операцію поблизу Олешок на Херсонщині.

Теги: росія ЗСУ війна аеродром росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підрив залізниці під Брянськом: ЗМІ вирахували місце, де спрацював вибуховий пристрій
Підрив залізниці під Брянськом: ЗМІ вирахували місце, де спрацював вибуховий пристрій
Вчора, 14:12
Внаслідок вибуху з колії зійшли вісім вагонів
У Брянській області знову хтось підірвав залізницю: перекинувся потяг (відео)
Вчора, 20:57
Загалом у поїзді було 70 вагонів
Підрив залізниці у Брянській області: з’явилися нові деталі
Вчора, 21:46

Соціум

Євробачення-2023: які країни беруть участь та що відомо про конкурс (інфографіка)
Євробачення-2023: які країни беруть участь та що відомо про конкурс (інфографіка)
Підрив залізниці у Брянській області. Росія повідомила деталі операції (відео)
Підрив залізниці у Брянській області. Росія повідомила деталі операції (відео)
Пожежа на російській нафтобазі біля Кримського мосту: окупанти вигадали пояснення (відео)
Пожежа на російській нафтобазі біля Кримського мосту: окупанти вигадали пояснення (відео)
Росія заявила про атаку ЗСУ на військовий аеродром у Брянській області
Росія заявила про атаку ЗСУ на військовий аеродром у Брянській області
Суд покарав росіянина, який назвав Україну нормальною країною
Суд покарав росіянина, який назвав Україну нормальною країною
Поліція Фінляндії викрила торговців людьми: серед жертв є українці
Поліція Фінляндії викрила торговців людьми: серед жертв є українці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9518
Зміни у роботі військово-лікарських комісій. Рада ухвалила закони
4765
Нічний терор: стало відомо, чим окупанти атакували Київ
4325
Оборона Бахмута: командир «Холодного Яру» зробив заяву
3834
У Казахстані депутатка склала повноваження через заклик до Зеленського
3785
«Контрнаступ ЗСУ почнеться з Ненацька». Як українці заплутали росіян
2851
«Слуги народу» на Київщині розпалися. Новою головою облради буде представник від ЄС – екснардеп

Новини

Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Сьогодні, 07:36
СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
Вчора, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
Вчора, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
1 травня, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
1 травня, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
1 травня, 10:55

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту