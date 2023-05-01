Із РФ у квітні пішли понад 20 іноземних компаній: перелік

Наразі лише 18,2% міжнародних бізнесів, які мали відкриті локальні компанії й отримували прибуток у Росії, повністю покинули ринок країни-агресорки

У квітні Росію остаточно покинули понад 20 міжнародних компаній. Серед них – автомобільний виробник Mercedes-Benz, мережа ресторанів KFC та корпорація з розробки відеоігор Electronic Arts. Про це йдеться у новому моніторингу KSE Institute.

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На сьогодні лише 18,2% іноземних бізнесів, які мали відкриті локальні компанії і отримували прибуток у Росії, повністю покинули ринок РФ. Натомість 27,4% з них вичікують і 23,7% компаній з іноземними інвестиціями досі працюють на ринку агресора без обмежень. Водночас 30,7% мають намір згорнути діяльність і невдовзі вийти з РФ.

Усього 233 (7,3% від загального числа) міжнародні бізнеси припинили працювати в Росії. Крім того, 1203 (37,8% від загального числа) іноземні компанії згорнули операції та заявили про намір покинути РФ. Приблизно стільки ж наразі не планують покидати країну, а 509 (16% від загального числа) – призупинили нові інвестиції в Росію та продовжують вичікувати.

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інфографіка: KSE Institute

Остаточно вийшли з ринку РФ у квітні: AFRY, ALD Automotive, Ansell, CNH Industrial, Daimler (також представлені в країні Mercedes-Benz та Mercedes-Benz Mobility), Electronic Arts, Emerson Electric, European Property Holdings (EPH), HASSLACHER Holding, Henkel, KFC (з батьківською компанією Yum! Brands), Kone (ідентифіковано з запізненням, вийшли у 2022 році), Metso Outotec, Orica, SATO Corporation, TE Connectivity, TechnipFMC, Telko, Viessmann.

Як повідомлялося, компанія Inditex, яка володіє магазинами одягу Zara та Bershka, продає свій бізнес у РФ. Дозвіл на це вона отримала від влади країни-агресорки.

Раніше повідомлялося, що один із найбільших у світі ретейлерів спортивних товарів Decathlon почав пошук покупців на свої російські активи.