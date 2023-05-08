Атака дронів на Кремль: розвідка назвала причетних

Позиція Києва полягає в запереченні будь-якої причетності до атак російської території

Атака безпілотників на Кремль, яка сталася 3 травня, може свідчити про конфлікт всередині РФ, боротьбу між ворогуючими владними угрупованнями. Загалом версій може бути декілька - від активності місцевих сил спротиву до розборок між вежами Кремля. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю «РБК-Україна».

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«Тому що в будь-якому випадку, якщо це трактувати як внутрішньоросійське протистояння (а таким воно і є), то це така подія, яка працює на делегітимізацію режиму Путіна і показує, що він не контролює ситуацію», – зазначив він.

Юсов не став відкидати версію Інституту вивчення війни, що це могла бути провокація Кремля перед наступною хвилею мобілізації. «Це ймовірно. Але коли ми говоримо про Кремль, потрібно пам'ятати, що в нього є різні «вежі» і в них живуть різні люди, часто з різними, а іноді навіть з протилежними інтересами. Тому мешканці певних «веж» цілком могли бути до цього причетними», – додав він.

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Юсов нагадав, що позиція Києва полягає в запереченні будь-якої причетності до атак російської території. «Є офіційна позиція України, офіційних посадових осіб: ні, не причетні і в цьому немає потреби. Тому що заходи українських Сил безпеки та оборони спрямовані на деокупацію, визволення українських територій і на знешкодження військових об'єктів супротивника», - сказав він.

За словами Юсова, подібна операція потребувала б серйозного планування і використання серйозних ресурсів, тому витрачати сили, «щоби провести якусь серйозну інформаційно-пропагандистську акцію, бо нічим більшим воно не є - напевно, це було б дивним».

«Точно цю подію не можна трактувати як замах на Путіна, як це подала російська пропаганда дуже швидко і дуже оперативно», – додав Юсов.

Нагадаємо, 3 травня російська влада сьогодні заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО.

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До відома, у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що російські офіційні особи, ймовірно, використають так звану атаку безпілотників по Кремлю, щоб скасувати ще більше парадів на честь 9 травня.