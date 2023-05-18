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Білий дім не виключає, що війна в Україні може мати «корейський сценарій» – Politico

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Білий дім не виключає, що війна в Україні може мати «корейський сценарій» – Politico
Україна раніше заявляла, що не погодиться на замороження конфлікту
фото ілюстративне

Politico зазначає, що заморожений конфлікт може стати «політично приємним довгостроковим результатом для Сполучених Штатів»

У Байдена розглядають ймовірність, що російсько-українська війна перетвориться на заморожений конфлікт, який триватиме багато років, можливо, десятиліття. Найбільш можливий варіант – «корейський» сценарій, коли країна буде поділена на дві частини. Про це повідомляє Politico із посиланням на офіційних осіб США. 

Зазначається, що в адміністрації Байдена нібито вже розглядають такі варіанти. Вони включають, де встановити потенційні лінії, які Україна та Росія погодилися б не перетинати, але які не повинні бути офіційними кордонами. Автори видання пишуть, що обговорення хоч і тимчасові, проте проходили в різних агентствах США та в Білому домі.

«Це сценарій, який може виявитися найбільш реалістичним довгостроковим результатом, враховуючи, що ні Київ, ні Москва, схоже, не схильні коли-небудь визнавати поразку. Це також стає дедалі ймовірнішим на тлі зростаючого розуміння в адміністрації того, що майбутній український контрнаступ не завдасть смертельного удару Росії», – йдеться у статті. 

Видання зазначає, що заморожений конфлікт може стати «політично приємним довгостроковим результатом для Сполучених Штатів та інших країн, які підтримують Україну».

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РФ збирається запропонувати Україні так званий «корейський варіант» врегулювання війни. І прокоментував чергову пропагандистську нісенітницю.

Читайте також: Чи реально в Україні зробити «корейський сценарій»
Теги: США Південна Корея війна росія

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