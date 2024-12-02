Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Названо українські компанії, які мають найбільше податкових боргів (список)

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Названо українські компанії, які мають найбільше податкових боргів (список)
фото з відкритих джерел

Які компанії в Україні не сплачують податки

25 225 виконавчих проваджень через податкові борги бізнесу відкрито за 11 місяців 2024 року за даними Реєстру виконавчих проваджень. Більшість бізнесів, з яких Податкова стягує борги, знаходяться у Києві та Дніпропетровській області.  Про це повідомляє Опендатабот. 

Державна податкова служба активніше стягує податкові борги з бізнесу. Цьогоріч вже відкрито більше виконавчих проваджень, аніж за весь минулий рік: 25,2 тисячі проти 22,2 тисяч. Це також на 22% більше, аніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 20,6 тисяч проваджень.

Понад 3 тис. податкових боргів бізнесу тягнуться ще з 2021 року.  

Донедавна перевірити компанію, з якою ви працюєте, було неможливо: з травня 2022 року Державна податкова служба України не оприлюднює інформацію про наявність податкових боргів у компаній. Водночас співпраця з подібним бізнесом може бути ризиковою через можливе блокуванням рахунків та арешти його активів.

Відтепер в Опендатаботі можна перевірити компанії на наявність податкового боргу, який знаходиться на примусовому виконанні.

Кількість відкритих податкових проваджень
Кількість відкритих податкових проваджень
інфографіка Опендатабот

Найбільше компаній, з яких Податкова намагається стягти борги, зареєстровано у Києві – 5,7 тис. або 23% від загальної кількості цьогоріч. Наслідує Дніпропетровщина, де зареєстровано 4,5 тис. таких бізнесів (18%). Замикає трійку Запорізька область: 1,3 тис. або 5,2% податкових боргів.

Найбільше компаній, з яких Податкова намагається стягти борги, зареєстровано у Києві
Найбільше компаній, з яких Податкова намагається стягти борги, зареєстровано у Києві
інфографіка Опендатабот

Компаній в Україні, які наразі мають найбільше податкових боргів:

  • санаторій «Збруч»  – 77 проваджень, майже всі відкриті цьогоріч
  • Миргородський хлібокомбінат №1 – 70 боргів через несплачені податки
  • компанія «Лерс» – 44 активних провадження

Варто зазначити, що податковий борг у компанії  може з’явитися через несплату податків, порушення строків декларування тощо. Відповідно, виконавчі провадження зі стягнення боргу на користь Державної податкової служби – це податковий борг, який пройшов судове стягнення, але не був сплачений боржником добровільно.

Нагадаємо, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Закон передбачає збільшення військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5%.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що підвищення податків збільшить надходження до державного бюджету на 30 млрд грн до кінця 2024 року.  Політик нагадав, що підвищується ставка військового збору з 1,5% до 5%. Однак військовий збір для військовослужбовців залишається на рівні 1,5%.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що закони про держбюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу набудуть чинності з 1 грудня.

Читайте також:

Теги: податки Дніпропетровщина Запорізька область борг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовий збір – це обов'язковий платіж, який тимчасово запровадили у 2014 році для фінансування потреб оборони України
Збільшення ставки військового збору: як це вплине на продаж нерухомості
Вчора, 14:25
Закон про підвищення податків мав набути чинності 29 листопада
Публікацію закону про підвищення податків перенесено – нардеп
29 листопада, 09:08
Закон передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5% і низки інших правок до Податкового кодексу
Коли зростуть податки для більшості українців: Гетманцев дав уточнення
29 листопада, 00:53
Президент підписав закон про історичне підвищення податків
Президент підписав закон про історичне підвищення податків
28 листопада, 17:09
Ситуація на фронті 28 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 28 листопада 2024 року
28 листопада, 00:04
Звіт ISW щодо війни в Україні 26 листопада
Війська РФ тиснуть у Торецьку та біля Покровська – карти ISW
26 листопада, 05:29
Звіт ISW щодо війни в Україні 25 листопада
ЗСУ мають успіх на Курщині, ворог тисне на кількох напрямках – карти ISW
25 листопада, 06:10
Ворог атакував Україну 83-ма ударними БпЛА
Нічна атака на Україну: скільки безпілотників збили системи ППО
16 листопада, 09:20
Фактичні перевірки проводяться за місцем роботи ФОПа, аби перевірити дотримання трудового законодавства, обігу готівки, наявність ліцензій
Податкова цьогоріч оштрафувала ФОПів на понад 141 млн грн за підакцизні товари
13 листопада, 09:40

Бізнес

Названо українські компанії, які мають найбільше податкових боргів (список)
Названо українські компанії, які мають найбільше податкових боргів (список)
«Зберегти світло в Україні». ВВС підготувало реплртаж про роботу енергетиків в Україні
«Зберегти світло в Україні». ВВС підготувало реплртаж про роботу енергетиків в Україні
Керівниця Асоціації добувних підприємств оцінила наслідки підвищення тарифів Укрзалізниці
Керівниця Асоціації добувних підприємств оцінила наслідки підвищення тарифів Укрзалізниці
Кожна восьма українська компанія зареєстрована на прифронтовій території
Кожна восьма українська компанія зареєстрована на прифронтовій території
Тендерні королі України. Львівський шпиталь «насипав» відомому більярдисту замовлень на пів мільярда
Тендерні королі України. Львівський шпиталь «насипав» відомому більярдисту замовлень на пів мільярда
«Укрзалізниця» повідомила про затримки потягів через атаку РФ
«Укрзалізниця» повідомила про затримки потягів через атаку РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 грудня 2024
33K
Командувач Нацгвардії розповів, чи братиме Редіс та інші керівники «Азова» участь у бойових діях
16K
Нове грузинське диво, про яке згадувати буде соромно
9294
Один із авторів медичної реформи пояснив, що пішло не так і чому багато громадян незадоволені
8020
«Такого не зазнавала жодна країна світу». Зеленський розповів, що скоїла Росія цього тижня

Новини

Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
Сьогодні, 06:57
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
30 листопада, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
29 листопада, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 листопада, 00:03

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua