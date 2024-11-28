Президент підписав закон про історичне підвищення податків

Закон передбачає збільшення військового збору

Сьогодні, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Про це стало відомо із проєкту закону 11416-д на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає збільшення військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5%.

Нагадаємо, що 10 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення податків 11416-д у другому читанні та в цілому як закон. Цим законом передбачено підвищення військового збору з зарплат громадян до 5%.

Також голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що підвищення податків збільшить надходження до державного бюджету на 30 млрд грн до кінця 2024 року. Політик нагадав, що підвищується ставка військового збору з 1,5% до 5%. Однак військовий збір для військовослужбовців залишається на рівні 1,5%.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що закони про держбюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу набудуть чинності з 1 грудня.