Збільшення ставки військового збору: як це вплине на продаж нерухомості

Військовий збір – це обов'язковий платіж, який тимчасово запровадили у 2014 році для фінансування потреб оборони України

Новий військовий збір майже вдвічі збільшує податки на угоди з нерухомістю

Верховна Рада суттєво підвищила податки і для більшості українців військовий збір виросте з 1,5% до 5%. Підвищений військовий збір, який набув чинності з 1 грудня, поширюється майже на всі операції з нерухомістю. Зокрема, в усіх операціях, де виникає податок з доходів фізичних осіб тепер буде ще військовий збір у розмірі 5% від вартості об'єкта, заявила президентка АФНУ Олена Гайдамаха у Facebook.

Гайдамаха нагадала, про яке житло йдеться:

Всі об'єкти, де право власності менше 3-х років і всім новобудовам, отже це всі угоди по єОселі (окрім спадщини),

Якщо це другий чи більше продаж нерухомості у календарному році,

Якщо це продаж комерційної нерухомості,

При спадщині та даруванні іноземцями та нерезидентами.

За словами Гайдамахи, «поки навіть складно уявити собі, як відреагує на це ринок нерухомості, як зміниться чи не зміниться кількість попиту та пропозиції і що відбудеться з цінами».

«Точно можу сказати, що покупцям легше не стане. Особливо покупцям по державних програмах. Адже в таких угодах є нюанси: час очікування на погодження та фінансування, незручності зі зняттям коштів продавцями. І власники зазвичай погоджуються на ці незручності, за умови, що покупець буде сплачувати їхні податки. А тепер сума податків стане майже вдвічі більшою», – пояснила Гайдамаха.

Нагадаємо, військовий збір – це обов'язковий платіж, який тимчасово запровадили у 2014 році для фінансування потреб оборони України.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Закон передбачає збільшення військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5%.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що підвищення податків збільшить надходження до державного бюджету на 30 млрд грн до кінця 2024 року.