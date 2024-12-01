Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Збільшення ставки військового збору: як це вплине на продаж нерухомості

Наталія Антонюк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Збільшення ставки військового збору: як це вплине на продаж нерухомості
Військовий збір – це обов'язковий платіж, який тимчасово запровадили у 2014 році для фінансування потреб оборони України
фото: glavcom.ua

Новий військовий збір майже вдвічі збільшує податки на угоди з нерухомістю

Верховна Рада суттєво підвищила податки і для більшості українців військовий збір виросте з 1,5% до 5%. Підвищений військовий збір, який набув чинності з 1 грудня, поширюється майже на всі операції з нерухомістю. Зокрема, в усіх операціях, де виникає податок з доходів фізичних осіб тепер буде ще військовий збір у розмірі 5% від вартості об'єкта, заявила президентка АФНУ Олена Гайдамаха у Facebook.

Гайдамаха нагадала, про яке житло йдеться:

  • Всі об'єкти, де право власності менше 3-х років і всім новобудовам, отже це всі угоди по єОселі (окрім спадщини),
  • Якщо це другий чи більше продаж нерухомості у календарному році,
  • Якщо це продаж комерційної нерухомості,
  • При спадщині та даруванні іноземцями та нерезидентами.

За словами Гайдамахи, «поки навіть складно уявити собі, як відреагує на це ринок нерухомості, як зміниться чи не зміниться кількість попиту та пропозиції і що відбудеться з цінами».

«Точно можу сказати, що покупцям легше не стане. Особливо покупцям по державних програмах. Адже в таких угодах є нюанси: час очікування на погодження та фінансування, незручності зі зняттям коштів продавцями. І власники зазвичай погоджуються на ці незручності, за умови, що покупець буде сплачувати їхні податки. А тепер сума податків стане майже вдвічі більшою», – пояснила Гайдамаха.

Нагадаємо, військовий збір – це обов'язковий платіж, який тимчасово запровадили у 2014 році для фінансування потреб оборони України.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Закон передбачає збільшення військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5%.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що підвищення податків збільшить надходження до державного бюджету на 30 млрд грн до кінця 2024 року. 

Читайте також:

Теги: Верховна Рада податки житло квартира

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Особисті фінанси

Збільшення ставки військового збору: як це вплине на продаж нерухомості
Збільшення ставки військового збору: як це вплине на продаж нерухомості
Із 1 грудня можна подати заявку на «тисячу Зеленського»: як це зробити на та що витратити кошти
Із 1 грудня можна подати заявку на «тисячу Зеленського»: як це зробити на та що витратити кошти
Пенсії, тарифи на комуналку та виплати для ВПО: що змінилося з 1 грудня
Пенсії, тарифи на комуналку та виплати для ВПО: що змінилося з 1 грудня
Чому на українських АЗС подешевшало паливо. Аналітики назвали екзотичну причину
Чому на українських АЗС подешевшало паливо. Аналітики назвали екзотичну причину
Коли зростуть податки для більшості українців: Гетманцев дав уточнення
Коли зростуть податки для більшості українців: Гетманцев дав уточнення
Уряд забере кошти з програми підтримки бізнесу та розмінування на «тисячу від Зеленського»
Уряд забере кошти з програми підтримки бізнесу та розмінування на «тисячу від Зеленського»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Стало відомо, хто першим вніс мільйони застави за Крупу
114K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 грудня 2024
14K
Відома лікарка спрогнозувала, через скільки років зникнуть українці
9397
Втрати ворога станом на 1 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
4521
ЗСУ відреагували заклик США знизити мобілізаційний вік

Новини

ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
Вчора, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
29 листопада, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 листопада, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
28 листопада, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
28 листопада, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua