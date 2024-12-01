Збільшення ставки військового збору: як це вплине на продаж нерухомості
Новий військовий збір майже вдвічі збільшує податки на угоди з нерухомістю
Верховна Рада суттєво підвищила податки і для більшості українців військовий збір виросте з 1,5% до 5%. Підвищений військовий збір, який набув чинності з 1 грудня, поширюється майже на всі операції з нерухомістю. Зокрема, в усіх операціях, де виникає податок з доходів фізичних осіб тепер буде ще військовий збір у розмірі 5% від вартості об'єкта, заявила президентка АФНУ Олена Гайдамаха у Facebook.
Гайдамаха нагадала, про яке житло йдеться:
- Всі об'єкти, де право власності менше 3-х років і всім новобудовам, отже це всі угоди по єОселі (окрім спадщини),
- Якщо це другий чи більше продаж нерухомості у календарному році,
- Якщо це продаж комерційної нерухомості,
- При спадщині та даруванні іноземцями та нерезидентами.
За словами Гайдамахи, «поки навіть складно уявити собі, як відреагує на це ринок нерухомості, як зміниться чи не зміниться кількість попиту та пропозиції і що відбудеться з цінами».
«Точно можу сказати, що покупцям легше не стане. Особливо покупцям по державних програмах. Адже в таких угодах є нюанси: час очікування на погодження та фінансування, незручності зі зняттям коштів продавцями. І власники зазвичай погоджуються на ці незручності, за умови, що покупець буде сплачувати їхні податки. А тепер сума податків стане майже вдвічі більшою», – пояснила Гайдамаха.
Нагадаємо, військовий збір – це обов'язковий платіж, який тимчасово запровадили у 2014 році для фінансування потреб оборони України.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Закон передбачає збільшення військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5%.
Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що підвищення податків збільшить надходження до державного бюджету на 30 млрд грн до кінця 2024 року.
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