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Публікацію закону про підвищення податків перенесено – нардеп

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Публікацію закону про підвищення податків перенесено – нардеп
Закон про підвищення податків мав набути чинності 29 листопада
фото з відкритих джерел

Набуття чинності закону 1 грудня означає, що бізнесу не доведеться перераховувати 29 та 30 листопада по новій ставці військового збору

Закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня, а не 29 листопада, як передбачалося. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Як зазначив нардеп, публікацію закону 11416-д про підвищення зняли чи перенесли. За словами Железняка, опублікують його завтра, 30 листопада, і набуде чинності він 1 грудня.

Набуття чинності закону 1 грудня означає, що бізнесу не доведеться перераховувати 29 та 30 листопада по новій ставці військового збору. Натомість до кінця місяця все має залишитися без змін (військовий збір рахується як і був 1,5%).

Нагадаємо, що 10 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення податків 11416-д у другому читанні та в цілому як закон. Цим законом передбачено підвищення військового збору з зарплат громадян до 5%.

Також голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що підвищення податків збільшить надходження до державного бюджету на 30 млрд грн до кінця 2024 року.  Політик нагадав, що підвищується ставка військового збору з 1,5% до 5%. Однак військовий збір для військовослужбовців залишається на рівні 1,5%.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що закони про держбюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу набудуть чинності з 1 грудня.

До слова, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Згодом офіційне видання Верховної Ради «Голос України» оприлюднило закон № 4015-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану».

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Теги: бізнес закон Ярослав Железняк податки депутат

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Економіка

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