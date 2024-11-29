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Коли зростуть податки для більшості українців: Гетманцев дав уточнення

Наталія Антонюк
glavcom.ua
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Коли зростуть податки для більшості українців: Гетманцев дав уточнення
Закон передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5% і низки інших правок до Податкового кодексу
фото з відкритих джерел

За словами Гетманцева, приватні підприємці, ймовірно, будуть сплачувати підвищений розмір військового збору вже після нового року

Підписаний у четвер, 28 листопада, президентом України Володимиром Зеленським закон про підвищення податків набуде чинності наступного дня. Таким чином підвищений військовий збір у листопаді буде стягнуто за два дні, які залишилися у цьому місяці. Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев, який очолює парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

«Зважаючи на термін публікації закону, він набуде чинності з 29 листопада. Таким чином, військовий збір за новою ставкою має бути утриманий лише за 2 дні листопада»,  – повідомив він.

За словами Гетманцева, приватні підприємці, ймовірно, будуть сплачувати підвищений розмір військового збору вже після нового року.

«Ми внесли відповідну поправку, згідно якої зобовʼязання зі сплати ВЗ за новими ставками для них [фізичний осіб підприємців] будуть діяти з 1 січня 2025 року, якщо правка наступного тижня буде підтримана ВР. Переконаний, правка буде підтримана», – додав він.

Як повідомлялося раніше, законом, який ухвалила Верховна Рада ще 10 жовтня, передбачено:

  • підвищення військового збору з 1,5% до 5% крім військових;
  • військовий збір для ФОПів;
  • встановлення 25% податку на прибуток для фінкомпаній;
  • щомісячне подання звітності ПДФО;
  • 50% податку на надприбуток банків.

Зазначимо, офіційне видання Верховної Ради «Голос України» оприлюднило закон № 4015-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану». Про це йдеться на сторінці видання. 

Теги: Верховна Рада податки депутат закон Данило Гетманцев

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